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博晟法說會／愛膝康拚美授權、OIF日本三期明年第1季收案

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
博晟生醫董事長陳德禮。記者胡經周／攝影
博晟生醫董事長陳德禮。記者胡經周／攝影

博晟生醫（6733）旗下主力產品愛膝康（RevoCart）累計臨床應用已超過1,200例，海外布局同步推進，美國市場一方面與骨科公司洽談授權合作，另一方面評估與新創公司共同開發；骨生長因子（OIF）日本第三期臨床試驗則預計於2027年第1季啟動收案。博晟董事長陳德禮31日表示，未來將持續布局愛膝康全球授權、骨生長因子第三期臨床試驗及感染重症產品，兼顧近期營收成長與中長期研發價值。

博晟生醫今舉辦法說會，上半年合併營收1.14億元，年增14.22%；稅後淨損3,970.6萬元，較去年同期淨損5,647.8萬元收斂，每股淨損0.31元。陳德禮表示，2026年上半年營收維持成長，稅前淨損及現金流出同步收斂，反映商業化產品成長與營運效率改善已逐步產生效果。

博晟於今年7月完成與工研院及台大醫院相關專利與技術權利整合，取得愛膝康全球商業化所需的完整智慧財產權；此外，愛膝康亦於今年取得保護期至2044年的美國新專利，進一步強化國際授權及市場布局基礎。

海外市場方面，美國市場目前採雙軌方式推進，一方面與骨科公司洽談授權合作，另一方面評估與新創公司共同開發。歐洲取證已進入第三方驗證機構撰寫審查報告階段；台灣市場方面，產品已進入台大及國泰醫療體系；香港醫療保險申請則持續審核中。公司亦同步推動粵港澳大灣區及東南亞市場布局。

骨生長因子方面，日本第三期臨床試驗預計於2027年第1季啟動收案，規劃採單臂試驗設計，預計收案約20人。台灣第三期臨床試驗預計於2026年第4季提出申請，並依目前法規諮詢方向規劃試驗設計，實際內容仍以主管機關正式審查結果為準。

公司另規劃於2027年推動4項醫師發起研究，進一步探索骨生長因子於骨折不癒合、齒槽骨增生及其他骨缺損領域的臨床應用。台美二期臨床試驗成果論文已完成投稿，國際授權及共同開發洽談亦同步進行。

感染重症產品方面，美諾幸（Menocik）擴產計畫進展順利，單批生產規模預計提升至原來的6倍，公司自營業務團隊亦已建立。隨著供應能力與市場推廣能量逐步提升，美諾幸業績持續成長，並於澳門市場持續產生銷售。

復抑諾（Fluzole）目前已於台灣上市，香港及澳門的法規審查持續進行中。公司將依審查進度推動後續市場導入，進一步拓展感染重症產品的區域市場及營收來源，並規劃於2027年及2028年各推出一項感染重症產品，逐步擴充產品組合。

舒效切（SoufCut）軟組織處理系統已於今年取得台灣第二等級醫療器材許可證。公司後續將持續推動產品市場導入，拓展骨科、整形外科及其他軟組織修復領域的臨床應用。

展望後市，博晟持續以骨科再生及感染重症兩大事業為核心，深化台灣市場、推動海外取證與授權合作，並透過既有技術平台拓展新適應症及產品組合，逐步建立兼具商業化收入與研發成長動能的營運模式。

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