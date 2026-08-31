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玉晶光獲利／自結7月每股純益2.92元
光學鏡頭廠玉晶光（3406）31日公布今年7月自結稅後純益3.3億元，年減20%，每股純益(EPS)2.92元。一個月獲利逼近第2季每股純益6.09元近五成。
玉晶光為高含金量的蘋概股，受惠蘋果新機iPhone 18即將亮相，在新機鋪貨潮點火下，7月營收24.22億元，月增39.28%，年增1.63%，為半年來新高。玉晶光表示，7月進入傳統旺季，光學鏡頭需求升溫，但後續營收仍視客戶實際下單狀況。
玉晶光累計今年前七月營收142.45億元，年增14.2%。此外，玉晶光挾高精密光學元件及自動化、測試等技術能力，切入CPO應用，聚焦V溝(V grooveV)、光纖插芯（MT Ferrule）超穎透鏡Metalens、光纖陣列單元（FAU）、微透鏡陣列（MLA）、模造玻璃（MG）及稜鏡等關鍵零組件，其中，V溝、稜鏡及插芯已送樣。隨大立光股價突破7,000元大關，創新高，在比價效應下，玉晶光今天股價一舉衝破千元大關，站上1,005元新天價，並鎖至終場，上漲88元。
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