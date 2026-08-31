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大眾控 擬撤回旗下廣上科技在陸掛牌申請
大眾控（3701）31日公告，子公司廣上科技（廣州）股份有限公司擬撤回在中國大陸之證券市場掛牌申請。
大眾控表示，鑑於當前資本市場環境變化及自身發展戰略調整，結合公司經營情況，擬撤回掛牌申請。
大眾控持有廣上科技79.85%股份。
大眾控原先規劃，廣上科技擬先向大陸新三板（全國中小企業股份轉讓系統）提出掛牌申請，為推動後續申請北京交易所上市前置程序，本次新三板掛牌後，後續向上海交易所、深圳交易所或北京交易所之一提上市申請。
大眾控先前表示，廣上科技為拓展大陸地區境內外相關產業市場、吸引及激勵優秀專業人才、提高企業集團全球競爭力，擬先向大陸新三板提出掛牌申請。
廣上科技如順利於新三板掛牌，增加募集資金管道，有利擴建高階製程產線增加產能，提升業務競爭力，預期廣上掛牌後營收及盈利會有增長；也能為未來營運資金及資本支出需求，提供更有效率的籌資環境及減輕財務費用。
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