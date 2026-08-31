合庫金法說會／前7月獲利160.7億元、年成長33.2% 總資產5.4兆

合庫金（5880）31日舉行第2季法人說明會，由總經理蘇佐政主持，他表示，儘管中東局勢震盪衝擊全球經濟，然而人工智慧(AI)技術突破與快速擴張，有效抵禦地緣政治帶來的負面影響，依據國際貨幣基金組織（IMF）於7月發布最新「世界經濟展望報告」，預測今年全球經濟成長率為3.0%，明年經濟成長率則為3.4%。顯示全球經濟於逆境中仍維持穩健及堅實基本面。

合庫金控公布今年上半年營運績效，合併稅後淨利為133.92億元，較年成長36.67%，續創歷年同期新高紀錄。每股盈餘0.80元，稅後淨值報酬率及資產報酬率分別為9.17%及0.49%。蘇佐政補充，截至7月金控稅後淨利160.7億元，年成長33.2%，總資產5.4兆元，年成長1.6%。EPS為0.99元，ROE 9.4%。其中核心銀行子公司142.5億元，年成長12.5%，逾放比率下降0.02個百分點。

集團獲利貢獻方面，獲利主體仍來自於核心子公司合庫銀行，稅後淨利較114年同期成長8.77%，業務動能穩健成長，逾放比率下降0.02個百分點，備抵呆帳覆蓋率提升10.84個百分點，資產品質維持穩健，而資本適足率及第一類資本比率均符合金管會訂定D-SIBs內部管理資本標準要求。此外，合庫證券受惠於經紀業務營運量表現亮眼，獲利較去年同期大幅增加14.75億元，合庫人壽則因淨投資損益提升，獲利較去年同期增加9.45億元。

業務推展方面，子公司合庫銀行恪守支持產業發展初衷，全力推展「六大核心戰略產業」政策貸款，獲金管會評選為114年度績效優良銀行，更榮獲「辦理六大核心戰略產業放款甲等銀行」及「綠電及再生能源產業特別獎」兩項殊榮，且持續深耕中小企業服務，獲全國中小企業總會頒發「國家磐石關懷獎章」。另一方面積極響應政府「五大信賴產業」政策，截至6月底貸放餘額逾3,400億元，攜手企業共同提升台灣整體競爭力，為國家經濟成長注入動能。

合庫金控近年展現卓越永續韌性，積極落實各項綠色行動，再度入選美國TIME雜誌「2026年全球最永續企業」前750大企業，並勇奪金融產業全台第一名及全球第五名之優秀成績；氣候相關財務揭露(TCFD)已連續四年榮獲第三方查證單位英國標準協會(BSI)「Level-5+：Excellence」最高等級認證。國內方面，於天下雜誌-「企業減碳溫度計」評估報告，三度榮獲最高「成效卓越」等級；另於「2026TWSIA台灣永續投資獎」之個案影響力獎項一舉囊括4項大獎，其中子公司合庫銀行榮獲「永續債券」銀獎及「股東行動」銅獎，合庫人壽及合庫投信亦分別獲「永續主題投資」銀獎及「永續基金」銀獎之肯定。

此外，子公司合庫銀行長期關注生態多樣性及環境議題，並運用金融影響力支持生態保育活動，已蟬連兩年獲頒TAISE「台灣生物多樣性獎」-「營利事業組銅獎」殊榮，展現深耕自然保育成果。

面對地緣政治與全球金融環境挑戰，合庫金控秉持穩健經營策略並持續優化資產品質。同時積極布局數位與綠色金融，全面提升經營效能，並攜手股東、客戶與員工推進低碳轉型，共同落實「企業永續、社會共融、環境共好」良善循環。