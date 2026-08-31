缺料問題改善帶動營運動能 法人調高全新目標價逾六成

全新（2455）受惠人工智慧（AI）資料中心相關需求持續熱絡，加上磷化銦基板缺料問題改善，7月營收攀升至4.2億元，改寫單月歷史新高紀錄，法人看好下半年營運動能仍可期待，調升目標價逾六成幅度，激勵近日股價強勢飆高。

投顧法人分析，全新以往磷化銦基板大多由美國廠商位於中國的生產基地供應，但受中國政府管制磷化銦基板出口數量影響，2025年第4季光電子產品營收逐月減少，且來自該供應商的磷化銦基板庫存於當年底陸續用罄，2026年上半年磷化銦基板主要來源為第二、三供應商。

所幸中國政府先於2026年5月底批准今年第一批磷化銦基板出口，7月再通過第二批，且總數量大於前一批，兩批合計數量超過2025年總數量，且全新自6月陸續接獲第一批獲准出口的磷化銦基板，用以生產光電子產品。

法人指出，全新第2季整體營收9.6億元，幾乎與前一季持平，其中，除2月農曆春節因素外，其餘五個月光電子營收不到9,000萬元，但隨磷化銦基板供應問題獲得緩解，7月營收攀升至4.2億元，月增近三成，創歷史新高，並帶動光電子產品營收增至1.6億元，月增逾九成，預期下半年展望優於上半年。