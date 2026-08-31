產品漲價帶動毛利率明顯改善 法人調高強茂獲利預估值及目標價

強茂（2481）拜全球去中化轉單效應，加上功率元件市場供需改善、材料成本上揚，多家大廠陸續調漲報價，法人預期，第3季起更多產品品項漲價有利下半年毛利率改善更加明顯，調高獲利預估值及目標價。

大型投顧法人分析，去年10月安世半導體之亂及今年4月揚杰科技被歐盟列入制裁名單，皆引發全球功率半導體去中化轉單效應，強茂毛利率較佳的車用及人工智慧（AI）相關產品線受惠最大，產品驗證期由過去兩年大幅縮短至兩季。

安森美於法說中將AI資料中心功率半導體市場規模由原先預估120億美元大幅調升至500億美元，單一AI機櫃電源元件及IC價值則由目前1.5萬美元提高至2030年的11.5萬美元，法人指出，轉單效益及AI長期需求高成長將成為強茂兩大主要營運成長動能，預期今年產能利用率將逐季走揚，積壓訂單達2021年前波景氣高峰。

法人表示，強茂2025年AI營收占比約7%，產品獲GPU及ASIC平台業者採用，應用於主板、電源及散熱，並反應於電腦運算、工控和電源應用營收，2026年上半年營收占比已成長至11%，下半年成長可望加速，預期全年占比將挑戰15%，較去年倍增。

展望2027年，隨英飛凌預期AI資料中心營收將成長67%至25億歐元，意法半導體預期AI資料中心營收將倍增至20億美元，法人評估，強茂切入更多雲端服務供應商（CSP）客戶及高單價Power MOSFET貢獻明顯增加，AI營收可望維持高成長態勢。