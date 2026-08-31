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台化下半年 SM 開動率增 本月迎需求旺季 盤中亮燈漲停

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
台化公司彰化廠。聯合報系資料照
台化公司彰化廠。聯合報系資料照

台化（1326）日前指出，台苯（1310）先前宣布關廠後，台化已與台苯下游客戶洽商，確保國內供料無虞，並增加苯乙烯（SM）開動率。進入9月，台化指出，傳統旺季將至，預計下游需求逐步回籠，加上認列台塑化（6505）等權益法投資收益，營運展望樂觀。

台化31日盤中以68.3元拉至漲停，成交量並放大至6.4萬餘張。

台化日前指出，台苯上月宣布，從今年10月1日起永久關停林園年產35萬噸SM廠，轉型為能源貿易與資產管理業務。台化表示，已與台苯公司及國內下游客戶洽商，將增加SM開動率以補足市場缺口，不僅可以降低下游業者對進口商品的依賴，且可提高台化苯乙烯稼動率，以雙贏理念共同面對競爭。

法人指出，受惠台苯轉單效應，台化下半年苯乙烯月產能有望從原先6萬噸提升至8萬噸；SM-2產線復工，整體開動率提升至約七成，將有助於提振SM產品獲利表現。

此外，台化先前指出，8月份高溫天氣及假期結束，銷售目標維持7月動能，預期本業經營情況會較前月改善；隨9月旺季開始、戰爭以來庫存逐步消化殆盡，下游客戶備料需求放大，加上認列權益法投資收入，台化對於第3季營運預期樂觀。

台化 台苯

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