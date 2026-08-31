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PCB材料供應緊俏仍是主旋律 南亞亮燈漲停再寫新天價

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

中國大陸銅箔基板（CCL）及材料大廠建滔28日再發布漲價通知，市場解讀為CCL供應持續緊俏的訊號，也意味著上游材料供應偏緊的格局並未改變。CCL及上游材料產業龍頭南亞（1303），亦將於9月起調漲多項產品售價。

法人認為，指標性業者頻頻調漲報價，反映CCL及上游材料供需緊張情況短期難以緩解，缺料、漲價仍將是下半年產業主要趨勢。南亞31日盤中以242.5元新高價亮燈漲停。

法人指出，CCL及上游材料全面供不應求，且國際大廠優先生產高階產品，使中低階產品產能受排擠，進而產生全面性漲價效應。使中低階產品產能受到排擠，進一步擴大整體市場供應缺口，並形成從高階產品延伸至中低階產品的全面性漲價效應。

台廠中，南亞在銅箔基板、銅箔、玻纖布、玻纖絲等多項PCB上游材料市占均在全球名列前茅，產品線完整，亦可視為觀察整體CCL產業價格走勢的重要指標。南亞先前指出，受材料成本推升影響，將於9月起調漲包含CCL在內多項電子材料售價，整體調幅約在5%至10%之間，但具體幅度仍將與客戶個別協調。

南亞先前表示，CCL上游材料持續呈結構性供應緊縮，各項材料中，尤以玻纖布供應緊缺情形最嚴重，也連帶推升CCL製造成本，並指出今年以來與客戶協商，已分多次逐步調漲產品價格。

玻纖絲則因電子級細絲、低介電與低熱膨脹係數等特殊玻纖供應吃緊，南亞除配合市場需求，增加電子細絲與特殊玻纖產量外，也調漲價格。玻纖布則因產能提升、低熱膨脹係數布種銷售成長，並同步售價調漲。

銅箔也因高頻銅箔市場需求強勁，接單占比提高，加上各規格均調漲加工費，市況呈「價、量齊揚」態勢。

此外，CCL也因上游玻纖布原料供給緊張，同業原料取得受限，市場對南亞材料詢價及下單比例提升。同時，南亞表示，除加速擴大高階產品占比，中低階材料也依原料成本進行價格調整。

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