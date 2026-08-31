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永擎盤中漲停 股價創波段新高
AI伺服器廠永擎（7711）31日股價盤中觸及漲停價535元，創波段新高。該公司7月營收51.43億元，創單月歷史新高，月增101.66%，年增286.16%，今年前七個月營收208.55億元，創同期新高，年增70.84%。
永擎之前宣布接獲日商Data Section Inc.採購587台搭載輝達（NVIDIA） B200的AI伺服器、共配置4,696顆Blackwell GPU，導入於Datasection位在泰國曼谷建置的AI資料中心，將在下半年開始出貨，可望陸續挹注該公司的業績。
永擎第2季稅後純益6.85億元，創單季新高，季增26.8%，年增234%；第2季每股稅後純益（EPS）為9.76元，第1季EPS為7.68元，去年同期EPS為3.39元。上半年稅後純益12.24億元，創同期新高，年增205%，上半年EPS為17.44元，去年同期EPS為6.63元。
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