永擎盤中漲停 股價創波段新高

AI需求持續不墜，市場搶料情況加劇，銅箔基板及上游材料全面調漲，大陸CCL龍頭建滔積層板產品售價今年第七度漲價，調漲10%至20%，南亞（1303）也在9月起調漲多項電子材料報價，整體漲幅約5%至10%；投信上周也大買南亞近兩萬張，為買超第一名。南亞31日股價一度衝上242.5元，再創歷史新高，盤中大漲近8%。

2026-08-31 11:40