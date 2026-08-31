快訊

美網／4屆冠軍爆冷一輪遊 39歲約克維奇五盤大戰落馬

台灣大推iPhone原廠電池換修優惠 16款手機維修價最低1990元

告別北美一體化？美加關稅戰，加拿大為何霸氣槓川普？

聽新聞
0:00 / 0:00

國喬上周五爆量翻黑、今股價漲停 換手成功？

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

國喬（1312）8月25日宣布攜手日本工業氣體製造大廠愛沃特株式會社（AWI），參與入股半導體特殊氣體業者宏廣新技，攻半導體特氣商機，國喬26日、27日連續跳空漲停後，28日爆量收黑，下跌1%，收14.15元。然上周五外資買超7,505張，31日國喬急拉漲停至15.55元，成交量較上周五縮小約一半。

塑化股轉機題材持續發酵，國喬宣布攜手日商愛沃特株式會社（AWI）入股半導體特殊氣體業者宏廣新技，參與宏廣新技增資案，雙方各持股35%，成為兩大股東，跨足台灣半導體特殊材料市場。

AWI以工業氣體為核心事業，提供超高純度大宗氣體、特殊氣體、設備及工程服務，並具備自主研發的氣體工廠VSU及現場供氣技術，業務涵蓋半導體、能源及醫療等領域。

這次國喬、AWI一起入股的宏廣新技，為台灣特殊氣體與化學品廠商，主要產品包括氟碳類、氧化亞氮（N₂O）、二氧化碳（CO₂）及氟氮混合氣（F₂/N₂）等半導體製程用特殊氣體，服務半導體晶圓製造客戶，並涵蓋太陽能及面板等產業。

此一消息讓國喬連續兩根跳空漲停，但8月28日爆出超過21萬張成交量，股價收跌，不過外資趁隙接手，買超7,505張，今國喬股價隨即漲停，似乎換手成功。

延伸閱讀

台股量能重返兆元 00403A 突破個股重圍 奪全市場成交王

欣興驚爆遭搜索、股價重挫跌停失守千元 排隊賣單逾8.7萬張

台灣半導體業打群架能救「材料侏儒困境」？晶圓女王：現在是最好時機

成交王不等於吸金王！00403A規模縮水 00981A、00406A逆勢成長

相關新聞

國喬上周五爆量翻黑、今股價漲停 換手成功？

國喬（1312）8月25日宣布攜手日本工業氣體製造大廠愛沃特株式會社（AWI），參與入股半導體特殊氣體業者宏廣新技，攻半導體特氣商機，國喬26日、27日連續跳空漲停後，28日爆量收黑，下跌1%，收14.15元。然上周五外資買超7,505張，31日國喬急拉漲停至15.55元，成交量較上周五縮小約一半。

玉晶光挾雙題材 股價逆勢飆漲停天價、躋身千金股

玉晶光（3406）同樣具有CPO及蘋果新機題材，31日開低走高，盤中衝上漲停1,005元，寫歷史新高價，躋身千金股行列；大立光（3008）也是續創新高的表現，一度衝達7,735元，盤中漲幅逾8%。

投信上周最愛第一名！四大產品9月調漲 南亞再飆天價

AI需求持續不墜，市場搶料情況加劇，銅箔基板及上游材料全面調漲，大陸CCL龍頭建滔積層板產品售價今年第七度漲價，調漲10%至20%，南亞（1303）也在9月起調漲多項電子材料報價，整體漲幅約5%至10%；投信上周也大買南亞近兩萬張，為買超第一名。南亞31日股價一度衝上242.5元，再創歷史新高，盤中大漲近8%。

富邦證輔導捷立康生技 8月31日登錄興櫃 布局微創醫療市場

富邦證券輔導的捷立康生技（7686），於今（31）日登錄興櫃交易。捷立康專注於微整形醫學及組織修復領域，致力透過創新醫療器材技術，將傳統仰賴大型手術及全身麻醉的治療方式，逐步轉化為恢復期較短、風險較低的微創療程。公司產品應用涵蓋醫學美容、軟組織重建及再生醫學等領域，積極拓展醫美及重建修復市場商機。

股市賺翻了！國泰金總座指今年股利發放會比過去好 股價大漲

國泰金（2882）上周五舉辦法說會，上半年大賺765億元，年增66.67%，每股純益（EPS）為4.95元；如加計FVOCI股票處分損益，調整後EPS達11.04元，已超越去年全年，創下新高。關於股利問題，國泰金總經理李長庚認為，今年的現金股利預計會發得比過去好。國泰金31日盤中大漲近3%。

矽力本季展望成長 盤中仍跌逾半根停板

電源管理IC廠矽力-KY（6415）於上周五舉行法說會，釋出預期第3季業績應會比第2季成長的訊息。不過今日該公司股價依然受到大盤下挫拖累，盤中跌逾半根停板。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。