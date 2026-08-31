國喬上周五爆量翻黑、今股價漲停 換手成功？

國喬（1312）8月25日宣布攜手日本工業氣體製造大廠愛沃特株式會社（AWI），參與入股半導體特殊氣體業者宏廣新技，攻半導體特氣商機，國喬26日、27日連續跳空漲停後，28日爆量收黑，下跌1%，收14.15元。然上周五外資買超7,505張，31日國喬急拉漲停至15.55元，成交量較上周五縮小約一半。

塑化股轉機題材持續發酵，國喬宣布攜手日商愛沃特株式會社（AWI）入股半導體特殊氣體業者宏廣新技，參與宏廣新技增資案，雙方各持股35%，成為兩大股東，跨足台灣半導體特殊材料市場。

AWI以工業氣體為核心事業，提供超高純度大宗氣體、特殊氣體、設備及工程服務，並具備自主研發的氣體工廠VSU及現場供氣技術，業務涵蓋半導體、能源及醫療等領域。

這次國喬、AWI一起入股的宏廣新技，為台灣特殊氣體與化學品廠商，主要產品包括氟碳類、氧化亞氮（N₂O）、二氧化碳（CO₂）及氟氮混合氣（F₂/N₂）等半導體製程用特殊氣體，服務半導體晶圓製造客戶，並涵蓋太陽能及面板等產業。

此一消息讓國喬連續兩根跳空漲停，但8月28日爆出超過21萬張成交量，股價收跌，不過外資趁隙接手，買超7,505張，今國喬股價隨即漲停，似乎換手成功。