眼球概念股迎旺季買盤點火 望隼盤中漲近6% 視陽、大學光齊揚

眼球概念股迎接下半年旺季，31日成為盤面亮點，隱形眼鏡股望隼（4771）、視陽（6782）同步走強，其中望隼盤中最高來到218元，漲幅5.83%；視陽最高253元，漲幅4.76%；大學光（3218）也有開學後視力防控旺季題材加持，盤中最高144元，漲幅3.97%。

隱形眼鏡產業下半年進入傳統旺季，除了雙11等電商促銷檔期備貨需求逐步升溫，近年彩色隱形眼鏡從視力矯正進一步延伸至造型、美妝用途，也成為推升市場需求的重要動能，中國、日本市場彩片需求持續熱絡，帶動相關業者營運動能受到市場關注。

望隼今年中國市場彩片需求強勁，尤其定位彩片推出後市場反應熱絡，帶動彩片訂單成長。隨中國市場需求擴大，當地隱形眼鏡市場先前激烈的價格競爭也出現舒緩跡象，市場供需轉佳，客戶拉貨動能維持高檔。

展望下半年，望隼除了持續供應中國市場，日本也將成為重要成長動能。公司上半年產能較集中供應中國市場，下半年供貨重心將加大日本市場，包括矽水膠彩片等產品陸續出貨，日本相關專案增加。

視陽同樣受惠彩色日拋需求暢旺，其中矽水膠彩拋已成為主要成長引擎，占整體營收比重約三至四成，日本市場需求尤其強勁；中國市場則隨新品逐步放量，下半年營運動能可望優於上半年。

因應彩拋需求，視陽持續擴充產能，目前月產能已提高至5,500萬片，由於生產至營收認列約有一至二個月時間差，新增產能效益自第3季起可望更完整反映；第4季月產能還將進一步提高至6,300萬片，新增800萬片全數為彩拋產能，明年第1季並規劃再擴至7,500萬片。

除了隱形眼鏡族群，大學光也迎接9月開學旺季。視力防控產品通常在開學後進入銷售高峰，今年上半年視力防控產品已占台灣光學業務營收58%，金額年增16%；即使7月仍處暑假，單月營收已創歷史次高，公司看好9、10月視力防控需求進一步升溫。