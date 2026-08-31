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玉晶光挾雙題材 股價逆勢飆漲停天價、躋身千金股
玉晶光（3406）同樣具有CPO及蘋果新機題材，31日開低走高，盤中衝上漲停1,005元，寫歷史新高價，躋身千金股行列；大立光（3008）也是續創新高的表現，一度衝達7,735元，盤中漲幅逾8%。
玉晶光7月營收24.22億元，月增39.28%，年增1.63%，為半年來新高，主受惠進入傳統旺季，光學鏡頭需求升溫；累計今年前7月營收142.45億元，年增14.2%；法人看好，iPhone 18新機將亮相，將挹注玉晶光下半年營運。
除了智慧手機，玉晶光還具有高精密光學元件及自動化等優勢，切入共同封裝光學元件（CPO）應用，其中，V溝、稜鏡及插芯已在5月底送樣，未來投入CPO資本支出將更多；另外，AR/VR專案業務可望維持穩定，同時還有無人機與機器人等新專案。
玉晶光31日以916元開低後快速拉升翻紅，盤中衝上漲停1,005元， 寫歷史新高，且躋身千金股行列；大立光早盤以7,065元平盤開出後往上拉升，一度衝達7,735元，寫歷史新高，盤中漲幅逾8%。
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