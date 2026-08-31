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投信上周最愛第一名！四大產品9月調漲 南亞再飆天價

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
南亞31日股價一度衝上242.5元，再創歷史新高，盤中大漲近8%。 聯合報系資料照
南亞31日股價一度衝上242.5元，再創歷史新高，盤中大漲近8%。 聯合報系資料照

AI需求持續不墜，市場搶料情況加劇，銅箔基板及上游材料全面調漲，大陸CCL龍頭建滔積層板產品售價今年第七度漲價，調漲10%至20%，南亞（1303）也在9月起調漲多項電子材料報價，整體漲幅約5%至10%；投信上周也大買南亞近兩萬張，為買超第一名。南亞31日股價一度衝上242.5元，再創歷史新高，盤中大漲近8%。

建滔最新通知指出，受玻纖布、銅箔等原料供應吃緊影響，自即日起調高部分產品售價，這是建滔今年第七度調價，幾乎每月漲價，FR-4銅箔基板今年累計漲幅更超過一倍。

法人指出，這反映CCL及上游材料供需情況緊張，下半年仍將持續出現缺料問題，由於漲價頻率與幅度同步擴大，產業定價權明顯轉向供應端。

南亞也啟動調價，南亞已證實，受銅箔、玻纖布及樹脂成本持續上揚影響，9月將再漲價，市場估計整體漲幅約5%至10%，實際幅度依產品規格及客戶個別協商。今年以來，南亞各項電子材料累計漲幅已約五成至一倍。

其中，玻纖布供應最為吃緊，玻纖絲也因電子細絲及特殊規格需求增加而漲價。銅箔則受惠高頻高速產品需求強勁，高階產品接單增加，加工費也跟著上漲，呈現價量齊揚。CCL方面，由於其他業者取得原料不易，部分訂單轉向南亞，帶動南亞詢價及接單增加。

南亞也是投信上周愛股，一共買超南亞19,778張，顯示南亞股價這波拉抬由投信帶起。南亞7月營收重回300億元之上，達305.73億元，年增44.5%，隨著8月營收將公布，市場期待南亞再創佳績。

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