富邦證輔導捷立康生技 8月31日登錄興櫃 布局微創醫療市場

富邦證券輔導的捷立康生技（7686），於今（31）日登錄興櫃交易。捷立康專注於微整形醫學及組織修復領域，致力透過創新醫療器材技術，將傳統仰賴大型手術及全身麻醉的治療方式，逐步轉化為恢復期較短、風險較低的微創療程。公司產品應用涵蓋醫學美容、軟組織重建及再生醫學等領域，積極拓展醫美及重建修復市場商機。

富邦證副總徐傳禮表示，隨著消費者對健康與外觀的重視程度提高，以及生醫技術持續進步，全球醫學美容市場規模穩定成長，市場需求亦朝向微創化、自然化及個人化方向發展。捷立康以差異化技術切入相關市場，產品具備創新性與延伸應用潛力。公司此次透過登錄興櫃與資本市場接軌，將有助提升公司知名度及籌資彈性，為後續營運發展及市場布局增添動能。

捷立康董事長曾昱嘉表示，公司聚焦軟組織填補與微創拉提兩大技術平台發展，相關技術應用於乳房塑形、組織修復、軟組織重建及醫學美容拉提等領域。捷立康透過創新醫材研發，提供更安全、更自然且恢復期較短的治療選擇，逐步擴大微創醫療應用範圍。除產品研發外，公司亦建置智慧決策平台，整合產品開發、臨床驗證及數據分析等流程，提高研發效率與產品開發成功率。

在營運發展方面，捷立康現階段主要產品仍處於研發及臨床驗證階段，目前資本額5.01億元。公司結合材料科學、生物醫材、醫療器材設計、臨床法規及國際商務等專業人才，已建立涵蓋產品設計、製程開發、品質管理、臨床驗證及智慧財產布局等完整研發體系，為未來產品上市及商業化發展奠定基礎。

展望未來，捷立康將積極推動相關產品取得醫療器材認證及上市許可，並開拓國際市場通路。同時，公司亦將尋求與國際醫療器材、製藥及醫美產業夥伴合作機會，透過共同開發、授權或策略聯盟等方式，加速產品商業化進程，掌握全球醫美與重建修復市場成長契機。