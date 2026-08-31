股市賺翻了！國泰金總座指今年股利發放會比過去好 股價大漲

國泰金（2882）上周五舉辦法說會，上半年大賺765億元，年增66.67%，每股純益（EPS）為4.95元；如加計FVOCI股票處分損益，調整後EPS達11.04元，已超越去年全年，創下新高。關於股利問題，國泰金總經理李長庚認為，今年的現金股利預計會發得比過去好。國泰金31日盤中大漲近3%。

國泰金控調整後EPS達11.04元，超越2021年的10.34元，也超過去年全年，金控淨值也來到1.13兆元，創歷史新高。國泰金大賺，市場關心股利發放情況，李長庚指出，今年股利發放狀況會比2021年樂觀很多，相信現金股利發放會比過去好。

法人關心配發率能否維持在30%以上，國泰金控財務長陳晏如指出，相對樂觀正向，整體股利政策仍會維持一致性，另雖然7月台股修正，但國泰金7月獲利表現依舊良好，配發量能相當充足。

國泰金控各子公司上半年繳出亮眼成績，國泰人壽稅後純益462億元，年增143.16%，若加計FVOCI股票處分利益，對保留盈餘影響數達1,313億元；台股含FVOCI的投資報酬率高達39%、國外股票12.6%。國泰世華銀行上半年稅後純益270億元續創同期新高，年增15%。

展望未來，國泰金控總經理李長庚認為，台灣半導體與AI產業預期還有好幾年的好光景，樂觀看待長期資本市場前景。李長庚表示，從近期美台科技廠財報來看，獲利與實質投資需求強勁，在美國主導的AI生態系中，台灣為最大受惠市場之一。

除了台灣科技產業受惠，銀行端也同樣受惠景氣回溫與資本市場熱度。國泰世華銀行副總經理傅伯昇指出，近期各廠商因資本支出使資金需求升溫，在資金緊俏的環境下，短期內高檔利率情況預計將維持一段時間。

國泰金今一度衝上111元，為兩個月新高，盤中漲幅近3%。