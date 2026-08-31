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檢調調查產地、欣興股價跌停 同業關注PCB接力生產常態議題

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
欣興電子合江廠遭桃園地檢署指揮桃園市調處執行搜索，帶回1名總經理、1名副總和12名製程工程師。聯合報系資料照
欣興電子合江廠遭桃園地檢署指揮桃園市調處執行搜索，帶回1名總經理、1名副總和12名製程工程師。聯合報系資料照

檢調偵辦欣興（3037）旗下PCB產能調度涉及妨害農工商罪ㄧ案，欣興今日開盤股價遭摜入跌停價999元，市場討論PCB「產地」認定比率議題。至於PCB同業則關注，由於美國PCB製造已全數外移，亞太區域馬來西亞、泰國、台灣依據客戶需求後段接力生產的長期常態議題與後續法規遵循方向。

今日一早市場再外傳檢調上周資料搜查不全今日再度前往欣興搜集大陸廠區資料，惟相關資訊尚待檢調與公司進一步公告。

欣興28日被桃園地方檢察署指揮桃園市調處搜索。欣興連發兩次重大訊息釐清，配合檢調單位調查，作假帳與內線等皆是誤傳。

欣興也說明，檢調單位告知主要是妨害農工商罪中產地標示有爭議。

據了解，此次涉及範圍是PCB因應客戶需求調度產能，對產地標示的認定爭議，非ABF載板業務。

據指出，欣興過往因台灣PCB產能不足，調度旗下欣興黃石廠調度產能，並非外傳的合江廠，但合江廠的多層板本就要再送回台灣加工，按照供應鏈與生產調度流程公司勢必要再跟檢調說明來龍去脈。

欣興 PCB

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