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矽力本季展望成長 盤中仍跌逾半根停板

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
矽力董事長陳偉。聯合報系資料照
矽力董事長陳偉。聯合報系資料照

電源管理IC廠矽力-KY（6415）於上周五舉行法說會，釋出預期第3季業績應會比第2季成長的訊息。不過今日該公司股價依然受到大盤下挫拖累，盤中跌逾半根停板。

矽力提到，從過往歷史軌跡來看，矽力第3季表現大多是與第2季持平或略微成長，今年稍微有一點不同的是，本季筆電應用感覺會較弱，但這一部分可能被資料中心需求所彌補，所以總體看來，第3季的需求應該還是略為向上，加上供需緊張，預期第3季業績應會比第2季成長。

至於毛利率部分，矽力表示，第2季毛利率略降，是因為供應端成本上升較快，沒有辦法迅速吸收。現在產能確實有瓶頸，原材料漲價也滿多，導致上半年成長上漲，現在因為整體環境變化，今年毛利率可能上下略微波動，但長期來看，由於Gen 4產品的比重提高，該公司毛利率應會繼續往上提升。矽力的Gen 4產品占營收比重，預期在第4季應能達到二成。

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