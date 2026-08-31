欣興驚爆遭搜索 股價重挫跌停失守千元 排隊賣單逾8.7萬張

PCB載板大廠欣興（3037）28日驚爆被桃園地方檢察署指揮桃園市調處搜索，雖連發兩次重大訊息說明，強調配合調查，且公司營運正常，對財務、業務並無重大影響，但31日仍是重挫跌停開出後鎖死，股價跌落千元關，下挫至999元，早盤成交量約2,000餘張， 跌停與市價賣單超過8.7萬張。

欣興28日因盤中傳出檢調突襲搜索消息，午盤過後股價由原來的創波段新高1,230元急殺，終場以1,110元收盤，下跌70元，不過，外資卻是買超3,673張，統計外資自8月10日起連續買超欣興，累計20個交易日買超逾6.2萬張。

除了外資買超， 欣興是多檔主動式ETF愛股，依照各家官網資料，00981A持有欣興20,300張，00403A則有8,460張，持股比重占比都位居第三名，00991A有5,900張欣興，為其第五大持股，00992A持有2,482張，是第四大持股。

欣興遭檢調搜索，欣興連發兩次重大訊息釐清，強調配合檢調單位調查，據檢調單位告知主要是妨害農工商罪中產地標示有爭議，公司營運正常，對財務、業務並無重大影響。

由於市場各種傳言不斷，證交所再要求針對市場傳聞說明清楚，欣興第二度發布重大訊息澄清傳聞相關內容，強調沒有內部做假帳、內線交易、涉嫌洗產地等說法，相關資訊應以「公開資訊觀測站」公告為準，據檢調單位告知主要是妨害農工商罪中產地標示有爭議，欣興配合調查對象為一位總經理、一位副總及相關單位同仁，因為調查仍在進行中，待地檢署正式說明後另發重大訊息公告。

欣興31日跳空以跌停999元開出後鎖死，早盤成交量逾2,000張，但排隊賣單則是超過8.7萬張。