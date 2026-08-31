快訊

日媒：日駐台機構設核避難所 因應「台灣有事」危機

台股開低走低跌逾600點！46K關卡失守 欣興跌停、南電及金像電逆勢衝高

尼泊爾山洪時間軸曝！暴洪41分鐘才發警報 災前12天中國示警1事

聽新聞
0:00 / 0:00

欣興驚爆遭搜索 股價重挫跌停失守千元 排隊賣單逾8.7萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

PCB載板大廠欣興（3037）28日驚爆被桃園地方檢察署指揮桃園市調處搜索，雖連發兩次重大訊息說明，強調配合調查，且公司營運正常，對財務、業務並無重大影響，但31日仍是重挫跌停開出後鎖死，股價跌落千元關，下挫至999元，早盤成交量約2,000餘張， 跌停與市價賣單超過8.7萬張。

欣興28日因盤中傳出檢調突襲搜索消息，午盤過後股價由原來的創波段新高1,230元急殺，終場以1,110元收盤，下跌70元，不過，外資卻是買超3,673張，統計外資自8月10日起連續買超欣興，累計20個交易日買超逾6.2萬張。

除了外資買超， 欣興是多檔主動式ETF愛股，依照各家官網資料，00981A持有欣興20,300張，00403A則有8,460張，持股比重占比都位居第三名，00991A有5,900張欣興，為其第五大持股，00992A持有2,482張，是第四大持股。

欣興遭檢調搜索，欣興連發兩次重大訊息釐清，強調配合檢調單位調查，據檢調單位告知主要是妨害農工商罪中產地標示有爭議，公司營運正常，對財務、業務並無重大影響。

由於市場各種傳言不斷，證交所再要求針對市場傳聞說明清楚，欣興第二度發布重大訊息澄清傳聞相關內容，強調沒有內部做假帳、內線交易、涉嫌洗產地等說法，相關資訊應以「公開資訊觀測站」公告為準，據檢調單位告知主要是妨害農工商罪中產地標示有爭議，欣興配合調查對象為一位總經理、一位副總及相關單位同仁，因為調查仍在進行中，待地檢署正式說明後另發重大訊息公告。

欣興31日跳空以跌停999元開出後鎖死，早盤成交量逾2,000張，但排隊賣單則是超過8.7萬張。

欣興 跌停 PCB

延伸閱讀

欣興開盤跌停 ABF 買盤轉向南電、金像電亮燈

0050持有3萬張欣興很危險？網一看權重笑了：才1.42％

華許放鷹美晶片股、台指期跌 法人：台股本周多空交戰

欣興遭調查非 ABF 美系大行最新報告：重申正向

相關新聞

欣興驚爆遭搜索 股價重挫跌停失守千元 排隊賣單逾8.7萬張

PCB載板大廠欣興（3037）28日驚爆被桃園地方檢察署指揮桃園市調處搜索，雖連發兩次重大訊息說明，強調配合調查，且公司營運正常，對財務、業務並無重大影響，但31日仍是重挫跌停開出後鎖死，股價跌落千元關，下挫至999元，早盤成交量約2,000餘張， 跌停與市價賣單超過8.7萬張。

欣興遭調查非ABF 美系大行最新報告：重申正向

欣興上周五（28日）遭檢調搜索，將針對妨害農工商罪中產地標示有爭議進行調查，31日掛單賣壓沈重；美系大行最新報告重申正向。

櫃買深耕新創 進擊大南方

「2026 Meet Greater South亞灣新創大南方」展覽是南台灣最具代表性且規模最大的新創產業盛會，為協助中小微企業提升品牌曝光度、拓展跨界商機，並響應政府協助中小微企業多元振興發展目標，櫃買中心（Taipei Exchange）今年度再度率領優秀創櫃板公司參展。

AI熱潮引爆BBU需求 AES拚賺五股本

電池模組股王AES-KY（6781）受惠AI熱潮引爆電池備援模組（BBU）需求大開，法人看好，AES電池備援模組訂單持續暢旺，不僅下半年營收有望逐季走升，今年獲利也將衝新高，全年每股純益可望首度衝破50元大關，大賺逾五個股本。

高鋒、和大轉投資 和大芯將秀先進封裝設備

AI晶片推升先進封裝測試設備需求，工具機廠高鋒（4510）與汽車傳動系統廠和大轉投資的和大芯科技，將在本周登場的台北國際半導體展秀出「升級版」CoWoS先進封裝測試分選機，並同步送交工研院及國際大廠驗測。

東典光電躋身CSP鏈

光通訊廠東典光電（6588）營運大躍進，成功躋身雲端服務供應商（CSP）大廠AI基礎建設供應鏈，下半年出貨動能強勁，明年更將進攻800G／1.6T市場，加上低軌衛星商機加持，業績持續看俏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。