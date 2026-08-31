快訊

日媒：日駐台機構設核避難所 因應「台灣有事」危機

台股開低走低跌逾600點！46K關卡失守 欣興跌停、南電及金像電逆勢衝高

尼泊爾山洪時間軸曝！暴洪41分鐘才發警報 災前12天中國示警1事

聽新聞
0:00 / 0:00

欣興開盤跌停 ABF 買盤轉向南電、金像電亮燈

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

ABF載板大廠欣興（3037）上周五因檢調搜索引發市場關注，31日開盤即打入跌停，股價來到999元，短線事件風險升溫，也讓資金快速轉向同屬載板與PCB族群的其他個股。

欣興先前說明，檢調調查主要涉及妨害農工商罪中的產地標示爭議，公司配合調查對象包括1位總經理、1位副總及相關單位同仁。由於案件仍在偵辦中，市場短線先以風險控管角度反應，賣壓在開盤集中湧出。

ABF載板產業基本面並未因單一公司事件改變，反而讓市場資金避開事件風險，並且轉買同族群。南電（8046）早盤上漲45元至1,285元，漲幅3.63%；PCB龍頭臻鼎-KY（4958）也走強，上漲18.5元至499元，漲幅3.85%。

其中，金像電（2368）買盤最為積極，開盤即亮燈漲停，股價攻上1,240元，上漲110元。在AI伺服器與高階載板需求仍具支撐下，欣興事件使短線資金重新評估同業受惠空間，金像電成為今日族群中最明顯的強勢指標。

金像電 南電 跌停

延伸閱讀

台股開低走低跌逾600點 46K關卡失守 欣興跌停、南電及金像電逆勢衝高

ABF載板缺口一路擴大到2028！外資看旺ABF三雄 009828一檔掌握台日韓PCB霸主

華許放鷹美晶片股、台指期跌 法人：台股本周多空交戰

欣興遭調查非 ABF 美系大行最新報告：重申正向

相關新聞

欣興驚爆遭搜索 股價重挫跌停失守千元 排隊賣單逾8.7萬張

PCB載板大廠欣興（3037）28日驚爆被桃園地方檢察署指揮桃園市調處搜索，雖連發兩次重大訊息說明，強調配合調查，且公司營運正常，對財務、業務並無重大影響，但31日仍是重挫跌停開出後鎖死，股價跌落千元關，下挫至999元，早盤成交量約2,000餘張， 跌停與市價賣單超過8.7萬張。

欣興遭調查非ABF 美系大行最新報告：重申正向

欣興上周五（28日）遭檢調搜索，將針對妨害農工商罪中產地標示有爭議進行調查，31日掛單賣壓沈重；美系大行最新報告重申正向。

櫃買深耕新創 進擊大南方

「2026 Meet Greater South亞灣新創大南方」展覽是南台灣最具代表性且規模最大的新創產業盛會，為協助中小微企業提升品牌曝光度、拓展跨界商機，並響應政府協助中小微企業多元振興發展目標，櫃買中心（Taipei Exchange）今年度再度率領優秀創櫃板公司參展。

AI熱潮引爆BBU需求 AES拚賺五股本

電池模組股王AES-KY（6781）受惠AI熱潮引爆電池備援模組（BBU）需求大開，法人看好，AES電池備援模組訂單持續暢旺，不僅下半年營收有望逐季走升，今年獲利也將衝新高，全年每股純益可望首度衝破50元大關，大賺逾五個股本。

高鋒、和大轉投資 和大芯將秀先進封裝設備

AI晶片推升先進封裝測試設備需求，工具機廠高鋒（4510）與汽車傳動系統廠和大轉投資的和大芯科技，將在本周登場的台北國際半導體展秀出「升級版」CoWoS先進封裝測試分選機，並同步送交工研院及國際大廠驗測。

東典光電躋身CSP鏈

光通訊廠東典光電（6588）營運大躍進，成功躋身雲端服務供應商（CSP）大廠AI基礎建設供應鏈，下半年出貨動能強勁，明年更將進攻800G／1.6T市場，加上低軌衛星商機加持，業績持續看俏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。