欣興開盤跌停 ABF 買盤轉向南電、金像電亮燈

ABF載板大廠欣興（3037）上周五因檢調搜索引發市場關注，31日開盤即打入跌停，股價來到999元，短線事件風險升溫，也讓資金快速轉向同屬載板與PCB族群的其他個股。

欣興先前說明，檢調調查主要涉及妨害農工商罪中的產地標示爭議，公司配合調查對象包括1位總經理、1位副總及相關單位同仁。由於案件仍在偵辦中，市場短線先以風險控管角度反應，賣壓在開盤集中湧出。

ABF載板產業基本面並未因單一公司事件改變，反而讓市場資金避開事件風險，並且轉買同族群。南電（8046）早盤上漲45元至1,285元，漲幅3.63%；PCB龍頭臻鼎-KY（4958）也走強，上漲18.5元至499元，漲幅3.85%。

其中，金像電（2368）買盤最為積極，開盤即亮燈漲停，股價攻上1,240元，上漲110元。在AI伺服器與高階載板需求仍具支撐下，欣興事件使短線資金重新評估同業受惠空間，金像電成為今日族群中最明顯的強勢指標。