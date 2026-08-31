櫃買攜安永 媒合新創

櫃買中心（Taipei Exchange）今年8月28日攜手安永聯合會計師事務所於台中舉辦「Bridge to Growth創新企業媒合會」，協助具潛力的新創企業精準對接關鍵策略夥伴，加速創新產品與服務的商業化成長。透過深度資源整合與產業串聯，陪伴企業持續成長壯大，共創台灣創新產業新局。

櫃買中心總經理陳麗卿表示，櫃買中心長期致力於建構健全的多層次資本市場體系，特別是專為中小微型企業打造的「創櫃板」，能有效協助優質團隊在發展初期即獲得輔導、資金與市場關注等關鍵養分。

本次再度攜手安永聯合會計師事務所舉辦創新企業媒合會，旨在整合跨領域資源，為新創搭建高效對接平台，創造業務合作與資金挹注機會，成為企業規模化發展的堅實後盾。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳指出，安永近年來積極協助新創連結策略夥伴與產業領袖，更已輔導多家企業自創櫃板成功邁向資本市場，未來安永將持續提供專業輔導與顧問服務，與櫃買中心共同打造友善的新創環境，奠定企業穩健成長的基礎。

本次企業媒合會邀請埃爾思科技股份有限公司（7677）蒞臨分享「創櫃板」的寶貴經驗，同時邀集八家涵蓋綠能環保及再生能源、AI智慧科技、醫療器材、長期照護、半導體自動化設備製造等具高度成長潛力的創新企業進行簡報各自領域的產品及服務。

會中透過與櫃買家族、上市櫃公司企業創投（CVC）或創投法人進行業務及投資洽談交流，期能藉由此次媒合會凝聚資本市場各方力量，共同扶植中小微產業加速創新、成長茁壯。更多創櫃板資訊，歡迎參考櫃買中心官網專區（https://www.tpex.org.tw/storage/about_event/gisaplus/index.htm）。