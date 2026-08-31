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生態圈鏈結活動 回響大
為加速台灣前瞻技術新創發展，櫃買中心與國際知名加速器SparkLabs Taiwan合作「新創生態圈鏈結計畫」首場活動，吸引逾百位AI科技新創團隊、創投機構及跨國企業代表到場，共同探討AI Agent從概念驗證走向商業實踐與基礎建設的關鍵路徑。
櫃買中心總經理陳麗卿表示，生成式AI技術正在以前所未有的速度重塑全球產業價值鏈，新創企業不僅需要具備敏捷的技術開發能力，更必須建立可規模化的商業模式與完善的公司治理架構。櫃買中心本次透過與SparkLabs Taiwan共同合作，將資本市場的輔導資源與國際加速器的產業網路深度結合，發揮「1＋1 > 2」的加乘效果。
SparkLabs Taiwan創始管理合夥人邱彥錡表示，AI Agent真正的競爭，在於能否走進企業現場、解決真實問題，並創造可衡量的商業價值。台灣擁有深厚的製造與供應鏈基礎，讓新創有機會在最真實、也最複雜的場景中驗證技術。透過SparkLabs的國際網路與櫃買中心的資本市場資源，把台灣新創的在地優勢轉化為全球競爭力。
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