益安新醫材 Q4在美銷售

創新醫材公司益安（6499）開發攝護腺微創治療醫材Urocross Expander System，今年3月成功取得美國FDA的510(k)上市許可後，董事長張有德表示，這項創新醫材已向主管機關提出台灣上市許可申請，目標年底前取證；美國市場將在今年第4季在美國展開銷售。

益安生醫的Urocross Expander System主要用於改善良性攝護腺肥大（BPH）引起的排尿障礙與下泌尿道症狀，全美共有4,000萬名男性患者飽受相關疾病痛苦，接受藥物治療者也有1,400萬人，這項產品被定位為傳統藥物與侵入性手術之間一線微創介入的新選項。

益安日前邀請BPH微創醫材Urocross樞紐臨床試驗共同計畫主持人、美國泌尿科專家Dr. Daniel Rukstalis來台出席台灣泌尿科醫學會年會，分享BPH治療從傳統手術走向微創治療的演進。