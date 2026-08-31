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AI熱潮引爆BBU需求 AES拚賺五股本

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

電池模組股王AES-KY（6781）受惠AI熱潮引爆電池備援模組（BBU）需求大開，法人看好，AES電池備援模組訂單持續暢旺，不僅下半年營收有望逐季走升，今年獲利也將衝新高，全年每股純益可望首度衝破50元大關，大賺逾五個股本。

AES對電池備援模組業務展望正向，董事長宋福祥先前已透露，隨著5G基地台的布建、AI快速發展，基地台及資料中心基礎設施持續建設，持續推動中大型工業備援系統電池模組需求。

產業調查顯示，電池備援模組在AI伺服器的滲透率正持續提升。目前電池備援模組設計仍以3kW及5.5kW規格為主，高壓版本如8kW或12kW以上，預計最快2027年逐步成為主流。另外，採用電池備援模組方案的HVDC電源機櫃架構也將進一步帶動電池備援模組需求成長。

法人指出，在通用及AI伺服器需求推升下，預期今、明年全球伺服器出貨量將維持年增逾20%，AES可望受惠。

尤其AES目前成長動能主要來自電池備援模組業務，相關營收比重已逾整體業績八成，至於輕量型電動載具（LEV）占比則持續降低，在電池備援模組出貨持續成長下，法人預估2027年該業務業績比重將進一步攀升。

法人看好，在AI伺服器與電池備援模組需求提升帶動下，預期AES電池備援模組業務營收從今年下半年至2027年維持強勁成長。除現有主要客戶外，AES亦可望於2027年新增客戶，並透過與電源供應器廠商合作，爭取更多電池備援模組專案。

AES近期營運動能強勁，7月營收17.23億元，續創單月新高，前七月營收110.61億元，為同期最佳，年增26.35%。

電池模組 電池 營收

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