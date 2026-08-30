AI財報點火台股！外資轉買、資金擴散中小型股「Risk-on」訊號浮現

AI巨頭財報與長期展望優於市場期待，重新點燃全球晶片及AI相關投資信心，美股主要指數全面收高，為台股多頭行情提供助力。

針對近期盤勢，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，外資由賣轉買，內資持續活躍，加權指數已重回多頭結構，櫃買指數漲幅高於加權指數，資金從大型權值往中小型題材股擴散，這也是風險偏好（risk-on）的訊號。

蕭惠中分析，過去一周資金集中在AI硬體、上游材料與光通概念，包括玻纖布與銅箔、被動元件、光通訊、IC基板與IC封測、散熱模組、砷化鎵、矽晶圓等皆有所表現。

蕭惠中表示，近期市場波動來自信心面與籌碼面；信心面被美債、升息、中東局勢、AI規格與出貨變化干擾，籌碼面則被信心面與持股成本左右；市場自4月來至今，AI股高低起伏，沒變的是基本面，但信心面與籌碼面顯現則在不同階段出現不同的解釋與行為。有品質的AI股可持續高歌，基本面轉佳的非AI股也會有擁護者，看好台股後市。

就美國消費力道轉弱未來潛在可能對台股的影響？安聯台灣智慧基金經理人陳思銘表示，美國8月零售銷售出現近九個月首度下滑，零售下滑、勞動市場走弱、油價偏高與長天期公債殖利率居高不下，四項風險同時浮現，雖對部份傳產股有所影響，但無礙台股表現，主因AI供應鏈才是多頭重心，且就經濟部預期8月份外銷接單年增率可達60%以上來看，資通訊接單強勁逐以抵銷北美一般消費可能轉弱的影響。