櫃買深耕新創 進擊大南方

「2026 Meet Greater South亞灣新創大南方」展覽是南台灣最具代表性且規模最大的新創產業盛會，為協助中小微企業提升品牌曝光度、拓展跨界商機，並響應政府協助中小微企業多元振興發展目標，櫃買中心（Taipei Exchange）今年度再度率領優秀創櫃板公司參展。

展覽於8月28-29日在高雄展覽館北館盛大登場，櫃買中心以「創櫃新星主題專區」，展示資本市場對新創與優質企業輔導成效，現場吸引眾多投資人、產業代表及參觀民眾，並獲熱烈迴響。

櫃買中心今年特別邀請全球系統、大中圖書及聯和趨動等三家企業，共同參加「亞灣新創大南方」創櫃新星專區。這三家創櫃板公司均為南部新創，深耕雲端資安、教育文化及電子科技等三大領域，展現資本市場深入在地、全方位扶植南部新創生態系與優質企業升級的卓越成果。櫃買中心及參展公司於主題專區特派專人向現場蒞臨的廠商及民眾介紹，眾多廠商對創櫃板的輔導及資源媒合以及參展公司業務內容均表達高度興趣。

櫃買中心指出，中小微企業在發展初期常面臨「融資不易、缺乏知名度、管理制度不全」等痛點。創櫃板對於中小微型創新企業，提供免費會計師輔導課程、資訊揭露平台及媒合活動等多元資源，協助優質創新企業能拓展知名度並穩健成長。創櫃板設立至今，成功陪伴無數潛力企業跨越初期資金與輔導門檻，已成為國內扶植新創與傳統企業升級的最強後盾。

櫃買中心強調，未來將持續深入南部地區及全台創新生態系推廣創櫃板資源，並結合各項參展補助、投資媒合會與業務交流活動，協助中小微企業透過健全的輔導機制成長茁壯，共同為台灣新創產業開創無限可能。更多創櫃板資訊，詳見官網（https://www.tpex.org.tw/storage/about_event/gisaplus/index.htm）。