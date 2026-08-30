大立光7月營收符合預期 法人：全年EPS上看182.2元

大立光（3008）7月營收月增31.3%、年減10.6%，優於市場預期；分析師指出，蘋果iPhone新機鋪貨需求帶動鏡頭進入出貨旺季，帶動營收月增，且iPhone鏡頭進入出貨旺季，預期8月營收將月增，全年每股獲利（EPS）上看182.2元。

法人機構表示，展望第3季營運，雖然蘋果iPhone18標準版手機鏡頭延後出貨，但是首款iPhone摺疊機開賣，以及可變光圈鏡頭較傳統7P鏡頭漲價，皆有助於推動鏡頭旺季效應，預估第3季營收178.8億元，季增30.9%；由於可變光圈鏡頭為新產品，又因增加多個檢測工站使良率更低，毛利率將低於上季，預估稅後淨利62.6億元，季增34.1%，EPS為47.9元。

展望2026年，蘋果摺疊機發售可望抵銷iPhone下滑的銷量，帶動整體iPhone銷量持平；iPhone半導體零組件多為自製，iPhone抵抗成本上揚能力優於Android手機，因此，能依照原定計畫，升級高階機種主鏡頭為可變光圈鏡頭，可變光圈鏡頭因為需要多段光圈皆能精準對焦，需要增加檢測站數導致良率下降，因此鏡頭價格較高，預估今年營收666.9億元，年增9%，稅後淨利247.6億元，年增16.3%，EPS為182.2元。