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戴爾財報倒數 AI 訂單有望再上修？法人點名台廠這幾檔
戴爾（Dell）預計於9月初公布財報，考量近期xAI等客戶追加訂單，AI相關訂單有望再度上修。
Dell將於9月1日星期二盤後公布第2季財報。法人分析，供應鏈方面，Dell將前端代工訂單分配予台廠緯創（3231）、鴻海（2317）、英業達（2356）及仁寶（2324）等承接，自身則提供L11～L12服務，由於服務附加價值較高，獲利率也優於組裝廠。在Dell毛利率維持高檔、AI伺服器產能供不應求下，給予代工廠的利潤空間預期也將維持高檔。
展望未來數年，法人補充，隨AI業務持續成長，Dell獲利可望維持雙位數增長，目前股價對應2027～2028年獲利約23倍、19倍本益比，明顯高於ODM業者評價。
投資上維持看好鴻海、廣達（2382）、技嘉（2376），此外也建議關注仁寶，除Dell AI訂單隨新廠投產、貢獻持續擴大外，ASIC訂單預計於2027年加入，帶動2027年獲利成長幅度有望明顯優於同業。
另展望2027年，市場將更加聚焦ASIC發展。法人補充，由於ASIC晶片成本較輝達（NVIDIA）方案明顯低廉，加上預期Google將開放TPU機櫃對外銷售，推升2027年TPU晶片出貨量達800～900萬顆，對應逾10萬櫃規模，年增幅超過150%，整體規模可望與NVIDIA機櫃相當。
此外，法人指出，隨TPU機櫃需求大幅成長，既有供應鏈產能恐難以滿足客戶需求，將帶動組裝供應鏈擴產。除既有英業達、Celestica外，根據法人通路訪查，鴻海、仁寶亦有望於2027年加入TPU機櫃組裝行列。
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