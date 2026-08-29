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二大題材發酵 大立光股價創七字頭歷史新高

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
大立光。聯合報系資料照
大立光。聯合報系資料照

近來股價強勢上漲的台系鏡頭大廠大立光（3008），除受惠iPhone 鏡頭出貨進入傳統旺季外，主要題材在於光纖陣列單元（FAU）題材發酵，吸引法人買盤持續進場推升，激勵股價強勢上漲，創下七字頭歷史新高紀錄。

法人指出，展望第3季，雖然iPhone 18標準版手機鏡頭延後出貨，但隨首款iPhone摺疊機開賣，以及可變光圈鏡頭較傳統的7P鏡頭漲價，都有助於推動鏡頭旺季效應發揮，成為推升單季營收將季增逾三成的關鍵。

另一方面，市場關注大立光介入CPO的新題材，包括多通道微透鏡陣列（PMLA）以及多通道光纖陣列（FA）。其中PMLA是FAU的關鍵零組件之一，主要用於改善光纖與PIC間的光耦合效率及雷射光準直性能，多通道FA則用於固定光纖。

法人指出，由於CPO傳輸光訊號的單模光纖芯直徑僅9微米，因此FAU的精度要求極高，大立光目前的產品誤差不超過0.3微米，優於業界平均0.5-0.7微米的精度，FA已在7月底獲客戶認證，預計2027年上半年量產。

大立光

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