美喆財報／北美客戶保守下單 上半年虧1.42億元、每股虧1.79元

國際石塑地板製造業者美喆-KY（8466）公布2026年上半年合併營收12.92億元，年減24.84%，稅後虧損1.42億元，較去年同期獲利0.17億元呈現由盈轉虧，每股淨虧1.79元、低於去年同期每股純益0.23元。

美喆表示，由於受中東地緣政治情勢推升國際油價，推升原物料成本上升，北美客戶在成本考量下，採取保守下單與備貨策略，弱化整體訂單回補力道。

美喆進一步分析，雖自第2季起外銷客戶訂單拉貨需求已逐步回升、訂單回補力道已較前期改善，惟單季整體訂單規模、產能稼動率尚未恢復至去年同期水準，以致上半年出現虧損。

美喆指出，觀察歐、美地區外銷客戶庫存水位已逐步回到合理區間，加上北美既有住宅翻修需求持續展現韌性，防水、耐磨且易於安裝的SPC地板產品持續受到市場青睞，帶動集團接單能見度回升。

美喆表示，接下來仍將積極深化與既有外銷客戶業務合作、推進新系列產品開發，以提振整體業務接單動能，同時，因應終端市場對輕量化SPC產品的需求，目前亦與北美新客戶進入新品試量出貨階段，有望進一步增添營運動能。

展望2026年第3季，美喆指出，將持續深化產品差異化策略，且近期與北美新客戶拓展進度順利，多款新品已陸續步入試量出貨階段；另一方面，集團亦持續推進台南廠生產製程優化，強化產線排程、產品良率、原料採購管理及製造成本控管，進一步提升整體生產效率與成本競爭力，以期帶動未來營運正面挹注。