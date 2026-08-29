快訊

外表開朗熱情！3星座獨處時反差超大 笑容背後藏著脆弱一面

政院設「水及流域永續推動小組」拚承洪韌性！僅開一次會挨批打假球

中職／洲際大螢幕直播投捕畫面惹議！悍將向聯盟嚴正抗議

聽新聞
0:00 / 0:00

美喆財報／北美客戶保守下單 上半年虧1.42億元、每股虧1.79元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

國際石塑地板製造業者美喆-KY（8466）公布2026年上半年合併營收12.92億元，年減24.84%，稅後虧損1.42億元，較去年同期獲利0.17億元呈現由盈轉虧，每股淨虧1.79元、低於去年同期每股純益0.23元。

美喆表示，由於受中東地緣政治情勢推升國際油價，推升原物料成本上升，北美客戶在成本考量下，採取保守下單與備貨策略，弱化整體訂單回補力道。

美喆進一步分析，雖自第2季起外銷客戶訂單拉貨需求已逐步回升、訂單回補力道已較前期改善，惟單季整體訂單規模、產能稼動率尚未恢復至去年同期水準，以致上半年出現虧損。

美喆指出，觀察歐、美地區外銷客戶庫存水位已逐步回到合理區間，加上北美既有住宅翻修需求持續展現韌性，防水、耐磨且易於安裝的SPC地板產品持續受到市場青睞，帶動集團接單能見度回升。

美喆表示，接下來仍將積極深化與既有外銷客戶業務合作、推進新系列產品開發，以提振整體業務接單動能，同時，因應終端市場對輕量化SPC產品的需求，目前亦與北美新客戶進入新品試量出貨階段，有望進一步增添營運動能。

展望2026年第3季，美喆指出，將持續深化產品差異化策略，且近期與北美新客戶拓展進度順利，多款新品已陸續步入試量出貨階段；另一方面，集團亦持續推進台南廠生產製程優化，強化產線排程、產品良率、原料採購管理及製造成本控管，進一步提升整體生產效率與成本競爭力，以期帶動未來營運正面挹注。

財報 客戶 中東

延伸閱讀

聯成法說會／上半年獲利轉佳 聚焦高利差產品、拓展美印市場

中傑第2季本業營運回溫 每股盈餘0.3元

福貞上半年EPS 0.21元

中傑第2季轉盈 EPS 0.30元

相關新聞

上半年大賺765億元 李長庚：國泰金股利會更好

國泰金控昨（28）日召開第2季線上法說會，受惠於各子公司核心業務動能強健，國泰金控上半年稅後純益達765億元，年增66.67%，每股純益（EPS）為4.95元；加計FVOCI股票處分損益後，對本期保留盈餘影響數達1,659億元，已超越去年全年水準並創歷史新高，調整後EPS達11.04元。

鮮活上半年 EPS 8.98元

鮮活果汁-KY（1256）昨（28）日公告上半年財報。第2季稅後純益2億元，年增68％，每股純益5.74元；累計上半年稅後純益3.2億元，年增118.8％，每股純益8.98元。看好主要市場中國大陸推動消費新政策帶動消費升級，推動下半年商機。

美喆財報／北美客戶保守下單 上半年虧1.42億元、每股虧1.79元

國際石塑地板製造業者美喆-KY（8466）公布2026年上半年合併營收12.92億元，年減24.84%，稅後虧損1.42億元，較去年同期獲利0.17億元呈現由盈轉虧，每股淨虧1.79元、低於去年同期每股純益0.23元。

千金股10檔周漲逾15%…從富世達到緯穎 誰站上AI超級循環？

台股集中市場指數本周彈升1,107.16點、漲幅2.45%，收46,331.45點，周線由黑翻紅；三大法人合計買超1456.85億元，其中外資買超1107.73億元。在資金回流帶動下，高價千金股同步發威，共有10檔本周漲幅超過15%，其中AI伺服器水冷族群包辦4席，富世達（6805）更以32.86%漲幅強勢登頂。

華星光衝刺AI「光通訊」

華星光（4979）昨（28）日舉辦法說會表示，看好客戶訂單動能比預期更好，營運保持穩健成長動能。全力衝刺AI基礎建設光通訊新商機，今年全年新產能將比去年翻倍成長，明年新產能可望再比今年翻倍；今年資本支出約18～20億元，明年上升到30億元，大舉擴增CW、EML雷射新產能。

鋼價回溫 豐興看好第4季

豐興（2015）昨（28）日舉行法說會，公司觀察國際鋼價有觸底反彈的跡象，包括熱軋、鐵礦砂和焦煤價格均比8月初上漲，第4季進入傳統旺季，業績表現可期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。