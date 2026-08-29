千金股10檔周漲逾15%…從富世達到緯穎 誰站上AI超級循環？

台股集中市場指數本周彈升1,107.16點、漲幅2.45%，收46,331.45點，周線由黑翻紅；三大法人合計買超1456.85億元，其中外資買超1107.73億元。在資金回流帶動下，高價千金股同步發威，共有10檔本周漲幅超過15%，其中AI伺服器水冷族群包辦4席，富世達（6805）更以32.86%漲幅強勢登頂。

本周漲幅逾15%的千金股中，富世達（6805）收2,345元、周漲32.86%居冠；大立光（3008）收7,065元、周漲25.94%緊追在後。其餘依序為昇達科（3491）、竹陞科技（6739）、力旺（3529）、雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、金像電（2368）、高力（8996）及緯穎（6669）。

從族群來看，AI水冷無疑是本周千金股最大贏家。富世達、雙鴻、奇鋐、高力同步走強，主要受惠輝達GB系列及新一代水冷平台持續放量，水冷頭與快接頭（QD）需求升溫。法人預期，富世達下半年除GB系列switch tray水冷頭及浮動接頭外，還有VR200相關水冷產品、AWS伺服器產品陸續出貨，水冷布局也由Cold Plate延伸至Rack Manifold接頭，伺服器業務占比可望持續提升。

奇鋐則受惠輝達GB加單、VR新一代水冷產品量產及長短料問題改善，第3季成長動能轉強，法人預估營收可望季增近15%；2026年伺服器與網通營收更可望翻倍，成為AI散熱族群另一大指標。

另一大主軸則是蘋果折疊iPhone。大立光除了供應新iPhone高階鏡頭，法人看好可變光圈及鏡頭規格升級，第3季營收可望季增40%；此外，大立光切入CPO，憑藉高精度對準技術拓展光學新戰場，形成「蘋果＋CPO」雙題材。

緯穎則站上AI伺服器超級循環核心，第2季EPS達80.4元、優於市場預期，第3季隨AWS Trainium 3逐步放量，法人預期AI產品比重可攀升至五成；此外，Meta Helios機櫃合作案也可望成為2026年第4季及2027年的新成長動能。

值得注意的是，千金股中還有昇達科週漲17.97%，背後則是低軌衛星題材升溫。SpaceX近期宣布斥資1,000億美元，在路易斯安那州打造大型Starbase發射基地，預計2027年動工、2029年首度發射，顯示未來衛星部署規模有望進一步擴大。

法人認為，SpaceX擴大發射基礎建設，有利低軌衛星供應鏈需求持續擴張，昇達科等台廠可望受惠。事實上，全球低軌衛星業者持續擴大衛星部署，已帶動高頻射頻、PCB、銅箔基板等台灣供應鏈訂單能見度提升。

整體而言，本周千金股強勢並非單一題材行情，而是AI水冷、蘋果折疊、低軌衛星等多條成長主線同步發酵；其中水冷更包辦4席，成為本周高價股最夯族群。