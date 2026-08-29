上半年大賺765億元 李長庚：國泰金股利會更好

國泰金控（2882）昨（28）日召開第2季線上法說會，受惠於各子公司核心業務動能強健，國泰金控上半年稅後純益達765億元，年增66.67%，每股純益（EPS）為4.95元；加計FVOCI股票處分損益後，對本期保留盈餘影響數達1,659億元，已超越去年全年水準並創歷史新高，調整後EPS達11.04元。

總經理李長庚對股利政策正面回應表示，股利發放會比過去更好。

國泰金控上半年獲利及EPS

國泰金上半年在獲利挹注及OCI資產與負債評價顯著上升帶動下，金控整體淨值達1.13兆元，創歷史新高。同時，國泰金控調整後EPS達11.04元，已超越2021年的10.34元，但是金管會日前宣布，將搭配接軌TIS的過渡措施，對壽險業者制定配息審查標準，法人關心股利政策是否有變化。

李長庚指出，保險局今年對壽險業股利發放建立明確規範，讓未來股利預估更清楚，今年股利發放狀況會比2021年樂觀很多，相信現金股利發放會比過去好。

李長庚談話重點摘要

國泰金控財務長陳晏如指出，雖然7月台股修正，但國泰金7月獲利表現依舊良好，累計前七月稅後淨利加計資本利得後，對保留盈餘影響數已達1,870億元，配發量能相當充足。

對於法人關心配發率能否維持在30%以上，陳晏如表示，相對樂觀正向，但整體股利政策仍會維持一致性，將綜合考量子公司營運成長、資本市場現況及同業殖利率水準，提報具競爭力的股利方案給董事會。

國泰金控各子公司上半年繳出亮眼成績，國泰人壽稅後純益462億元，年增143.16%，若加計FVOCI股票處分利益，對保留盈餘影響數達1,313億元，超越去年全年水準並創歷史新高；累計CSM餘額達5,470億元，較年初成長6.9%，淨值達9,587億元創歷史新高，淨值比為11.8%。

國泰世華銀行上半年稅後純益270億元續創同期新高，年增15%；國泰證券稅後純益44億元，年成長144.44%；國泰產險稅後純益24億元，創歷史同期新高；國泰投信稅後純益17億元，年增30.77%，總資產管理規模達3.6兆元、全權委託資產規模達1.7兆元，續居業界龍頭。