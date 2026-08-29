上海銀上半年 EPS 2.08元

上海商銀（5876）昨（28）日公告第2季財務報告，1-6月稅後純益為101.65億元，每股盈餘（EPS）2.08元，較去年同期成長29.19%。

上海商銀昨天也宣布，董事會決議總經理將由資深副總經理黃炳華接任，原任總經理郭進一於年底任期屆滿卸任。銀行總經理職務須待金管會核准，在主管機關核可前，明年元旦起由黃炳華代理公司總經理職務。

上海商銀表示，上半年展現結構調整成效，截至6月底整體放款及存款餘額較去年底增長。團隊積極落實存款結構優化，提高活期存款、逐步降低大額定存占比，使整體利息費用支出下降，確保核心淨利差穩定。

受市場競爭及去年高基期影響，上半年淨利息收入較去年同期微幅減少0.7%。該行強調隨著存放款結構優化效益顯現，核心營收動能已重回穩健增長軌道。在資產負債與流動性管理上，上半年存放比維持在約60%健康區間，截至6月底期末總資產達2.52兆元，每股淨值44.14元。