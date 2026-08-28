鮮活果汁-KY上半年獲利倍增 每股盈餘8.98元

食品股后鮮活果汁-KY受惠即飲產品打入中國大陸的山姆會員商店（Sam's Club），今年上半年獲利大增，歸屬母公司業主淨利新台幣3.21億元，年增118.87%，每股盈餘8.98元。

鮮活果汁-KY主要在中國大陸研發、生產和銷售果汁類及果粒類產品，主要銷售客戶為中國大陸茶飲客戶、零售企業、連鎖餐飲業者、各地區區域經銷商及食品加工廠等。

鮮活果汁-KY今天公布第2季財報，單季營收15.06億元，年增41.82%；歸屬母公司業主淨利2.05億元，年增68.07%，每股盈餘5.74元。累計上半年營收26.48億元，年增47.33%；歸屬母公司業主淨利3.21億元，年增118.87%，每股盈餘8.98元。

鮮活果汁-KY發言人吳明憲向中央社記者表示，旗下的即飲產品歷經約2年半合作與驗證後，去年11月起在中國大陸的山姆會員商店全面上架，成為今年營收及獲利成長的重要動能之一。

他表示，山姆超市與供應商採取長期合作模式，會共同討論產品開發、產線規劃及生產效率，鮮活將持續開發新產品，爭取擴大供貨品項。

展望下半年，他指出，中國消費市場逐步回暖，新茶飲產業持續朝健康化、多元化發展，市場對差異化原料仍有需求，鮮活將持續拓展新產品及應用，提升產能及生產效率，預期下半年營運延續成長動能。