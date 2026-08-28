快訊

日月潭飯店「4人湖景房含早餐」一晚485元 網友瘋搶：被訂光了

竹北藍白合破局 黃國昌嘆有一定衝擊：徐欣瑩忘了自己說什麼？

獨／新竹市棒球場林智堅涉圖利不起訴 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

鮮活果汁-KY上半年獲利倍增 每股盈餘8.98元

中央社／ 台北28日電

食品股后鮮活果汁-KY受惠即飲產品打入中國大陸的山姆會員商店（Sam's Club），今年上半年獲利大增，歸屬母公司業主淨利新台幣3.21億元，年增118.87%，每股盈餘8.98元。

鮮活果汁-KY主要在中國大陸研發、生產和銷售果汁類及果粒類產品，主要銷售客戶為中國大陸茶飲客戶、零售企業、連鎖餐飲業者、各地區區域經銷商及食品加工廠等。

鮮活果汁-KY今天公布第2季財報，單季營收15.06億元，年增41.82%；歸屬母公司業主淨利2.05億元，年增68.07%，每股盈餘5.74元。累計上半年營收26.48億元，年增47.33%；歸屬母公司業主淨利3.21億元，年增118.87%，每股盈餘8.98元。

鮮活果汁-KY發言人吳明憲向中央社記者表示，旗下的即飲產品歷經約2年半合作與驗證後，去年11月起在中國大陸的山姆會員商店全面上架，成為今年營收及獲利成長的重要動能之一。

他表示，山姆超市與供應商採取長期合作模式，會共同討論產品開發、產線規劃及生產效率，鮮活將持續開發新產品，爭取擴大供貨品項。

展望下半年，他指出，中國消費市場逐步回暖，新茶飲產業持續朝健康化、多元化發展，市場對差異化原料仍有需求，鮮活將持續拓展新產品及應用，提升產能及生產效率，預期下半年營運延續成長動能。

中國大陸 茶飲 營收

延伸閱讀

中傑第2季本業營運回溫 每股盈餘0.3元

商億財報／上半年獲利年增68% EPS 1.61元 美系客戶訂單助攻

矽力上半年 EPS 6.03元

上海商銀財報／上半年累計EPS達2.08元 年增29.19%

相關新聞

矽力法說會／估計本季業績將增長 資料中心相關占比明年有望超20％

電源管理IC廠矽力*-KY（6415）於28日舉行法說會，董事長陳偉表示，預期第3季業績應會比第2季成長。同時，其Gen 4產品占營收比重預期在第4季應能達到二成，而資料中心應用相關業績占比有機會於明年超過...

上海商銀財報／上半年EPS達2.08元年增29% 資產品質優化

上海商業儲蓄銀行（5876）28日公告2026年第2季合併財務報告，1-6月累計合併利息淨收益 183.53 億元，累計合併淨收益達 274.29 億元；合併稅前淨利達 150.76 億元，累計本期淨利為 127.08 億元。其中，歸屬於母公司業主稅後淨利為 101.65 億元，累積每股盈餘（EPS）達2.08元，較去年同期成長29.19%，展現營運韌性與穩健獲利動能。

力成再砸2.04億元買庫藏股 累計持有445萬股、占比0.59%

封測大廠力成（6239）28日公告庫藏股執行進度，本次買回72萬股，買回總金額達2.04億元，平均每股買回價格283.25元。由於買回期間內累計買回股份金額已達新台幣3億元以上，依規定發布重大訊息。

國泰金法說會／上半年調整後 EPS 11.04元 李長庚：股利配發會更好

國泰金控（2882）28日召開2026年第2季線上法人說明會，受惠於各子公司核心業務動能強健，國泰金控上半年稅後純益達765億元，年增66.67%，每股盈餘（EPS）為4.95元；若加計透過其他綜合損益按公允價值衡量...

世芯業績進入新的成長階段 盤中收復4,000元關卡

ASIC設計服務商世芯-KY（3661）28日盤中股價表現勇猛，漲逾半根停板，並收復4,000元整數關卡。該公司受惠於大客戶3奈米製程AI晶片量產出貨，預期接下來業績將呈現強勁增長態勢。

AI晶片愈做愈大、封測身價跟著漲！京元電領軍 力成、日月光齊揚

台股28日開高走強，資金也回頭擁抱封裝測試族群，京元電（2449）盤中漲勢最為突出，力成（6239）、日月光投控（3711）同步走揚。AI晶片不只要拚先進製程，封得進去、測得夠快也愈來愈重要，封測廠從過去的後段配角，逐漸站到市場聚光燈下。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。