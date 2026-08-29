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台虹7月每股賺0.27元

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

軟性銅箔基板廠台虹（8039）昨（28）日因股價波動，依規定公布7月自結數，單月稅後純益7,159萬元，年增27%，每股純益0.27元，單月獲利接近第2季的三成。

台虹7月營收8.47億元，年減6%，歸屬母公司淨利7,159萬元，年增27%，每股稅後純益0.27元。第2季歸屬母公司淨利2.4億元、年增634%，每股純益0.91元，近期獲利成長幅度優於營收成長表現。

展望後市，台虹今年新產品聚焦細線路高階軟板材料、PTFE高速銅箔基板及半導體封裝材料，其中半導體材料已推進工程驗證，後續能否通過客戶認證並放量，將是下一階段營運重點。

台虹本周連拉三根漲停，28日早盤衝上364元新天價，終場收在343.5元，8月單月大漲98%，股價幾乎翻倍。

【記者劉芳妙／台北報導】吉祥全（2491）近期股價波動，昨（28）日依規定公告財務數字，7月自結稅後淨損17.09億元，每股淨損20.84元，今年第2季每股純益29.98元。吉祥全本周股價連續拉高，昨日收漲停的56.4元。

【記者蕭君暉／台北報導】瀚荃（8103）昨（28）日公告7月稅後純益6,400萬元，年增93.04%，7月每股純益為0.81元。

台虹 營收 每股純益

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台虹獲利／7月自結淨利年增27% EPS 0.27元、股價創高後震盪

台虹獲利／自結7月每股稅後純益0.27元 淨利約7,159萬元

波若威7月 EPS 0.06元 尖點0.92元

瀚荃獲利／自結7月EPS為0.81元

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