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智通買6,299張浪凡股
智通*（8932）昨（28）日發布補充公告，自7月17日至8月28日止，取得浪凡普通股6,299張，每股平均價格49.3元，交易總金額約3.1億元。智通表示，旗下聯和科創具數位串流技術，浪凡擁有成熟平台及會員基礎，雙方將透過技術及資源整合，提升直播品質並優化製作成本。
智通總經理蔡焜煌表示，浪凡今年每股配息5元，公司每股平均取得價格不到50元，具投資收益吸引力；同時，浪凡既有流量及會員基礎結合聯和科創串流技術，有機會擴大平台營運效益，為雙方帶來新的營運與獲利成長機會。
海外市場亦是未來合作重點。智通布局馬來西亞及東南亞，累積當地市場經驗及商務資源，協助浪凡降低市場進入門檻。
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