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微星新品出擊 營運點火
微星（2377）昨（28）日宣布，搭載輝達（NVIDIA）DGX Station架構的XpertStation WS300正式出貨，搶攻地端與企業端AI市場，衝刺下半年業績。
微星表示，新款桌邊型AI超級電腦採用NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip，讓企業能在辦公室部署資料中心等級AI運算能力，加速本地AI開發與部署。
微星企業平台解決方案總經理許言聞表示，企業需要強大的AI運算系統，也需要快速導入實際營運環境的部署方式。XpertStation WS300系統到位後即可支援高負載AI工作，無需耗費數月進行額外的系統整合，協助企業縮短AI從開發到正式部署的時程。
微星今年首要目標是守穩主要市場市占率，維持產品價格與毛利的穩定，今年在AI伺服器、AIoT及車載等領域皆取得不錯的進展，期望藉由這些新產品線的加速成長來彌補個人電腦下滑、特別是DIY市場的衰退缺口。
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