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福貞上半年EPS 0.21元
福貞-KY（8411）昨（28）日公布上半年財報，合併營收51.88億元、年增19.3%，創同期新高，營業利益0.65億元、稅後純益0.46億元，較去年同期轉盈，每股純益0.21元。法人估，隨著產品組合持續優化，下半年營運將優於上半年。
福貞上半年營收突破51億元，受惠中國大陸終端消費需求提升，以及公司近年積極擴增產能與優化製程，各廠區聯動效益逐步顯現，提升整體營運效率，帶動上半年營收創歷史同期新高，今年第2季及上半年獲利均較去年同期轉盈，第2季每股稅後純益0.02元，上半年每股稅後純益0.21元。
福貞近年積極提高產品競爭優勢，為品牌客戶打造分眾化體驗與服務價值，進而優化公司產品組合。
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