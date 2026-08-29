福貞上半年EPS 0.21元

智通*（8932）昨（28）日發布補充公告，自7月17日至8月28日止，取得浪凡普通股6,299張，每股平均價格49.3元，交易總金額約3.1億元。智通表示，旗下聯和科創具數位串流技術，浪凡擁有成熟平台及會員基礎，雙方將透過技術及資源整合，提升直播品質並優化製作成本。

2026-08-29 00:57