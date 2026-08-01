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鮮活上半年 EPS 8.98元
鮮活果汁-KY（1256）昨（28）日公告上半年財報。第2季稅後純益2億元，年增68％，每股純益5.74元；累計上半年稅後純益3.2億元，年增118.8％，每股純益8.98元。看好主要市場中國大陸推動消費新政策帶動消費升級，推動下半年商機。
鮮活第2季合併營收15億元，營業利益2.90億元、歸屬母公司淨利2億元，年增率分別為41.8％、78％及68％。獲益於規模經濟效益與精實生產，中國即飲飲品市場需求穩健升溫，累計上半年合併營收26.4億元、營業利益4.41億元、稅後純益3.21億元，年增率分別為47.3％、126.5％及118.8％。
鮮活第2季毛利率33.44％、營業利益率19.23％，稅後淨利率13.63％，較去年同期成長2.89、3.91與2.13個百分點，繳出三率三升成績。
展望產業環境，近期中國大陸持續推出暑期出行、文旅活動、體育賽事及消費券等促消費措施，為新茶飲市場營運提供支撐，國務院擴大消費「十五五」規劃，政策重心轉向提高消費率，推動內需市場持續擴大。對食品飲料產業而言，有助於消費需求改善與消費結構升級。
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