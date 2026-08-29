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鋼價回溫 豐興看好第4季

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

豐興（2015）昨（28）日舉行法說會，公司觀察國際鋼價有觸底反彈的跡象，包括熱軋、鐵礦砂和焦煤價格均比8月初上漲，第4季進入傳統旺季，業績表現可期。

豐興第2季獲利8.46億元、季增61%，年增27%，每股純益1.45元，為兩年以來單季新高。受惠於轉投資事業轉虧為盈、業外收益挹注，加上條線與型鋼產品利差擴大帶動。

豐興累計上半年合併營收為139.92億元，年減12%；毛利率提升至12.8%，稅後純益13.72億元、年增20%，每股純益2.36元，優於去年同期1.96元。

展望第3季，該公司指出，受夏季限電和台灣多雨颱風影響，需求通常較低，預期本季銷量不會增長，營運呈現季減、與去年同期比小增，維持「量縮價穩」。

豐興觀察近期鋼市變化，國際鋼價有觸底反彈的跡象，第4季進入傳統旺季是可以期待的。

豐興指出，自建的鋼筋成型加工廠，目前正在試車。以往在鋼筋成型加工業務是接單後委外加工生產，一旦鋼筋成型加工產線步上軌道，未來將逐步轉為自家加工。

在資產活化和綠能布局方面，豐興轉投資豐堉資源第2季取得售電執照，已一次認列營收與獲利，目前一期整改已送件申請執照，待全期正式運轉後將提供更穩定的收益貢獻。

豐興 鋼價 鐵礦砂

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