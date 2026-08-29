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華星光衝刺AI「光通訊」

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
AI示意圖。 路透
AI示意圖。 路透

華星光（4979）昨（28）日舉辦法說會表示，看好客戶訂單動能比預期更好，營運保持穩健成長動能。全力衝刺AI基礎建設光通訊新商機，今年全年新產能將比去年翻倍成長，明年新產能可望再比今年翻倍；今年資本支出約18～20億元，明年上升到30億元，大舉擴增CW、EML雷射新產能。

針對光通訊市場發展，華星光引用市調機構LightCounting資料，今年三度上修光收發模組以及CPO／NPO市場需求，2031年底的預測值從520億美元一路上修至800億美元，成長空間相當顯著。

華星光為搭上光通訊商機，積極擴增產能。InP晶圓應用在CW雷射的產能預計今年底每月出貨量將達600萬顆，預計2027年底將會上升到1,200萬顆；明年晶圓尺寸以3吋為主，逐步推進到4吋，並開始布建4吋及6吋的自動化設備，預計明年底前陸續到位，應用領域為單通道100G及200G。

華星光表示，客戶訂單動能優於原先預期，從今年下半年及未來展望來看，營運有機會保持穩健成長動能。

華星光開始布局高傳輸距離的EML雷射產品，預計本季開始進入小量生產階段，明年持續建置新產能，帶動量產動能持續放大。

針對新產能規劃，華星光指出，預計今年底全公司無塵室空間上看8,150平方公尺，2027年底將達到1萬3,650平方公尺，當中有新竹竹東廠房擴增，桃園八德新廠投入產能，以及中壢合江廠全數轉作無塵室空間作為產線。

華星光先前已公告第2季財報，單季合併營收為12.89億元、季增8％、年成長18.6％，毛利率22.4％、季減3個百分點，稅後純益1.84億元、季減20％，年增93.7％，每股純益1.29元。上半年合併營收達24.82億元、年成長15.2％，稅後純益4.14億元、年增34.4％，每股純益2.91元，創同期新高。

華星光 光通訊 基礎建設

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