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矽力：第3季營運將增溫 看好資料中心應用需求強勁

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
矽力董事長陳偉。聯合報系資料照
矽力董事長陳偉。聯合報系資料照

電源管理IC廠矽力-KY（6415）昨（28）日舉行法說會，董事長陳偉預期本季業績應會較第2季成長。Gen 4產品占營收比重預期在第4季應能達到二成，後續資料中心應用相關業績占比有機會於明年超過20%。

陳偉提到，過去第3季表現大多持平第2季或略微成長，本季筆電應用感覺會較弱，但可望被資料中心需求所彌補，總體看來第3季需求應該還是略為向上，加上供需緊張，預期業績應會比第2季成長。

毛利率部分，第2季毛利率略降，主因供應端成本上升較快，產能確實有瓶頸，原材料漲價也滿多，導致上半年成本上漲。他認為整體環境變化，今年毛利率可能上下略微波動，長期來看因Gen 4產品的比重提高，毛利率應會繼續往上提升。

陳偉指出，全球半導體產能非常吃緊，電源管理IC需求處於上行周期，矽力過去一年積極備貨建立庫存，逐漸轉化為較好的回報。目前對於8吋產能需求仍在上升，12吋產能主要生產Gen 4產品，明年可能會有一些Gen 5產品試生產。

從需求端來看，陳偉認為，與AI基建相關，如資料中心的電源或通訊模組、儲存或主機板上的應用都成長都非常快，可預期資料中心相關需求在未來半年依然非常強勁。矽力有很多資料中心產品在今年下半年會開始進入客戶端，相關產品毛利率高於公司平均水準，有助提升整體毛利率。

汽車應用方面，中國大陸整體汽車市場仍疲軟，品牌廠在出口方面做得還不錯，相關需求跟去年同期相比，並沒有減弱很多，隨著矽力更多產品進入量產，下半年預期仍是驅動成長的主要力道之一。

陳偉坦言，消費性應用方面個別客戶需求不太好，但因Gen 4產品更具競爭力，公司在客戶端的市占率有所提升。

矽力先前公布第2季財報，單季獲利為歷年同期次高，歸屬母公司業主淨利15.7億元，季增1.04倍，年增1.49倍，每股純益4.05元。

筆電 矽力 運將

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