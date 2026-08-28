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床的世界將上櫃 每股承銷價18元
床的世界（2938）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣1,836張，競拍底價15元，最高投標張數259張，暫定每股承銷價18元。競拍時間為9月1日至3日，9月7日開標；9月4日至8日辦理公開申購，9月10日抽籤，預計9月16日掛牌。
床的世界董事長陳三傑表示，近年愈來愈多消費者重視失眠改善、睡眠品質與居家健康，購買決策逐步由價格導向轉向功能、品質、專業服務及品牌保障，有利具規模與知名度的連鎖通路擴大市場影響力。床的世界透過自有及美系授權品牌並行，布局AI智能助眠床、智慧調整床與功能型床墊，結合實體門市及網路通路，強化客群覆蓋與產品差異化。
床的世界於全台12縣市布局29個銷售據點，並經營自家官網及momo購物網、蝦皮商城、PChome、Yahoo！購物中心四大電商平台。
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