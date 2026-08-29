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中傑第2季轉盈 EPS 0.30元
製鞋大廠中傑-KY（6965）公布第2季合併財報，受惠營收成長帶動產能利用率回升，以及產品組合優化，第2季營業利益1.51億元、年增4.7%，稅後純益0.47億元、年減77%，但較第1季轉虧為盈，每股稅後純益0.30元。
中傑上半年合併營收104.48億元、年減7.7%，稅後虧損0.54億元，每股稅後虧損0.35元。法人說，中傑持續推動「StridePlus」內部管理優化計畫，以強化成本結構與管理效率，加上新產能持續開出，預期下半年營運可望優於上半年。
展望未來，中傑表示，儘管今年整體營運展望較為保守，但公司將持續穩步推進多國產能配置的長線布局，以期在未來產業翻轉時迅速掌握先機，奠定中長期發展優勢。
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