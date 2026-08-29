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華建四大案 跨年度入帳

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
華建董事長吳裕國。記者陳美玲/攝影
華建董事長吳裕國。記者陳美玲/攝影

華建設（2530）昨（28）日在法說會表示，今年華建預計有四筆新案完工，交屋量估約106億元，惟因交屋時間多在11、12月，四大案將呈現跨年度入帳；目前華建手中庫存土地可供推案有14筆、初估可銷售金額約500.96億元。

華建今年上半年有「大華畔」成屋案挹注，但因無新建案完工挹注，以致上半年稅後虧損0.89億元，較去年同期獲利10.52億元大幅衰退，每股虧損0.11元；華建指出，今年公司有四大案完工，惟因交屋入帳集中第4季，今年營運波動較大。

華建表示，目前台中高鐵、總銷181.81億元「大華縱橫」已在7月底取得使照，預計10月初左右交屋，確定第4季挹注營運，該案已售857戶、目標今年交屋過半；華建昨日收在19.25元、下跌0.1元。

華建指出，還有三案陸續取得使照、進入交屋，包括總銷25.59億元「大華開朗」、總銷26.64億元「大華菁耕」、總銷13.4億元「大華漾」，總計四大案今年完工量約106.66億元。

不過華建指出，今年四大案多集中在11、12月完工交屋，因此將跨年度至2027年上半年貢獻營運，同時公司也會搭配成屋銷售，後續營運表現持穩。

至於市場高度關注的兩大指標案，華建表示，「太原路都更案」因需搭配中央、地方政府獎勵投資作業流程，預計2029、2030年才有較明確的興建銷售進度；全案華建可分回約122億元；「懷生段案」已申報開工，因地段條件優越，推案時間點預計在2027年中，但仍會視整體環境做調整。

華建2027年規劃「謙大華」、「龍椅A」、「一心段」、「樂捷C」四大案完工，完工量93.36億元；2028~2030年完工量約80~90億元間。

華建 跨年 庫存

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