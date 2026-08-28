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中傑第2季本業營運回溫 每股盈餘0.3元

中央社／ 台北28日電

製鞋廠中傑投資控股今天公告第2季財務報告，受惠於營收成長、產能利用率回升及產品組合優化，第2季營業利益新台幣1.51億元，年增4.7%，歸屬母公司淨利為0.47億元，每股盈餘0.3元。

中傑表示，雖然消費景氣趨緩，客戶下單相對保守，但在積極爭取新客戶與新訂單下，中傑第2季合併營收56.6億元，年增8.4%，第2季運動鞋營收年增9%，占第2季營收比重70%；休閒鞋營收年增3%，占營收比重29%。

受惠於產能利用率回升與產品組合優化，中傑指出，第2季毛利率達12.8%，較去年同期與第1季分別增加1.1與2.7個百分點；第2季營業利益1.51億元，年增4.7%，營業利益率2.7%，第2季歸屬母公司淨利為0.47億元，每股盈餘0.3元。

在產能規劃方面，中傑表示，今年整體營運展望較為保守，但面對全球供應鏈挑戰，仍穩步擴充越南、印度與印尼生產基地產能，進行多國產能配置的長線布局。

中傑指出，印尼為今年的推進重點，東爪哇新廠已於去年10月底開工，持續依計畫進行中；印度廠在迎接新客戶下，產能可望逐步提升。四大生產基地布局可更靈活調度產能，有助中傑在全球供應鏈重構下掌握先機，持續擴大市占率與合作規模。

中傑投資控股擁有逾40年製鞋技術與服務經驗，為國際知名運動品牌New Balance合作夥伴，並成功打入中國高端運動品牌安踏（ANTA）旗下的FILA、迪桑特（Descente）及李寧（LI-NING）供應鏈，成為共同研發的核心供應商。

營收 消費 新台幣

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