華建法說會／「懷生段案」規劃2027年上膛 「太原路案」估分回逾120億

市場關注大華建設（2530）手中兩大指標案最新進度，華建28日在法說會中表示，「太原路都更案」因需搭配中央、地方政府獎勵投資的作業流程，預計2029年、2030年才有較明確的興建、銷售進度；全案華建可分回約122億元。

「懷生段案」已申報開工，華建指出，因為該案因地段條件優越，推案時間點預計落在2027年中，但仍會視整體環境做調整。

華建2027年規劃有「謙大華」、「龍椅A」、「一心段」、「樂捷C」四大案完工，完工量約93.36億元；2028~2030年完工量約80~90億元間。

華建表示，雖然目前市場出現預售退戶狀況，目前公司每個建案僅有極少數退戶，約10戶或五戶以下，依個案大小不同而定，退戶占總戶數比重極少，不到1%。

華建目前庫存土地可供推案共有14筆、初估可銷售金額約500.96億元；另外，因法規要求，華建獨董需達四席，因此將在三個月內補選新獨董。