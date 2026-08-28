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華建法說會／四大案集中第4季、總銷破180億元 大華縱橫目標交屋過半
大華建設（2530）28日在法說會中表示，今年公司將有四大案完工，惟因交屋入帳時間集中在第4季，讓今年營運波動較大。目前台中高鐵、總銷181.81億元「大華縱橫」已在7月底取得使照，預計10月初左右交屋，確定第4季挹注營運，該案已售857戶、目標今年交屋過半。
華建指出，接下來還有三案陸續取得使照、進入交屋，包括總銷25.59億元「大華開朗」、總銷26.64億元「大華菁耕」、總銷13.4億元「大華漾」，總計四大案今年完工量約106.66億元。
華建28日收在19.25元、下跌0.1元。
不過華建指出，今年四大案多集中在11、12月完工交屋，因此四案將跨年度、至2027年上半年貢獻營運，同時公司也會搭配成屋做銷售，後續營運表現持穩。
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