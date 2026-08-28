上海商銀財報／上半年累計EPS達2.08元 年增29.19%

上海商業儲蓄銀行（5876）公告2026年第2季合併財務報告，前六月累計合併利息淨收益達新台幣183.53 億元，累計合併淨收益達新台幣274.29 億元；累計合併稅前淨利達新台幣150.76 億元，累計本期淨利為新台幣127.08 億元。

其中，歸屬於母公司業主之稅後淨利為新台幣101.65 億元，累積每股盈餘（EPS）達2.08 元，較去年同期成長29.19%，展現出良好的營運韌性與穩健的獲利動能。

在業務量能方面，上海商銀上半年展現結構調整成效，截至6月底，整體放款餘額較去年底穩健成長，整體存款餘額亦較去年底增長。經營團隊積極落實存款結構優化策略，透過提高活期存款、逐步降低大額定存占比，使整體利息費用支出下降，確保核心淨利差之穩定。

在合併資產負債與流動性管理上，上半年存放比維持在約60%的健康區間，截至6月底期末總資產達新台幣2.52 兆元，期末歸屬於母公司業主之權益達新台幣2,141.11 億元，每股淨值44.14元，顯示該行在資金運用上兼顧了流動性安全與資金效益。

上海銀行表示，受到整體市場競爭及去年高基期影響，上半年合併淨利息收入較去年同期微幅減少0.7%。然而，隨著存放款結構優化效益顯現，核心營收動能已重回穩健增長軌道。

值得市場關注的是，今年在風險控管與資產品質優化上成效顯現，得益於資產素質大幅提升及對授信風險的精準把關，上半年合併呆帳費用較去年同期顯著減少約新台幣52億元，這也是推升上半年整體獲利表現的關鍵因素之一。

在非利息收入方面，整體財管及財金多元業務持續增長，另外，今年上半年香港子行處分香港西環不動產之收益較去年同期減少約新台幣8億元，惟此項非經常性收入的變動，已被核心利息收入的回升及呆帳費用的大幅縮減完全吸收，更加凸顯該行經常性核心業務的獲利含金量。