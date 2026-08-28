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萊德光電上半年獲利年增47% 每股盈餘4.34元
英屬開曼群島商萊德光電公布上半年合併財務報告，上半年合併營收新台幣5.9億元，較去年同期成長24%；稅後淨利1.07億元，年增47%，基本每股盈餘4.34元，優於去年同期的3.13元，營收、獲利與每股盈餘同步創下歷年同期新高。
萊德光電表示，上半年營收成長主要來自低軌衛星相關布局的出貨動能持續放大。上半年衛星雷射通訊被動元件營收年增率37%，為主要營收來源；光纖雷射被動元件營收年增78%，為成長幅度最大的產品線。兩大高階雷射產品線合計占上半年營收逾7成。
在獲利結構方面，萊德光電指出，上半年合併營業毛利3.61億元、年增24%，維持61%毛利率；營業費用2.11億元、年增14%，增幅低於營收成長，推升營業利益達1.5億元、年增42%；稅前淨利1億4463萬元、年增47%，稅後淨利1.07億元，每股盈餘4.34元。
萊德光電6月26日股東會決議每股配發現金股利約3.29元，已於7月15日除息，訂10月12日發放。
展望產業趨勢，萊德光電指出，隨著全球低軌衛星（LEO）星系持續擴大部署，為滿足6G網路地海天空全覆蓋對海量數據傳輸的需求，衛星間光通訊將持續推進「寬頻」技術的成長。
萊德光電憑藉深耕多年光通訊元件的製造經驗，以及高功率雷射在封裝與散熱的技術累積，持續協助業界對衛星雷射通訊終端（LCT）內之光被動元件的迭代，涵蓋合束器、光纖隔離器等核心零組件。
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