萊德光電上半年獲利年增47% 每股盈餘4.34元

電源管理IC廠矽力*-KY（6415）於28日舉行法說會，董事長陳偉表示，預期第3季業績應會比第2季成長。同時，其Gen 4產品占營收比重預期在第4季應能達到二成，而資料中心應用相關業績占比有機會於明年超過...

2026-08-28 16:37