快訊

3公投審議結果剩廢除非核！鞭刑、交通罰鍰專用未通過 游盈隆揭原因

日職／林安可首打席敲大號3分砲 本季第7轟炸裂

昔「竹林車震」出軌毀形象！42歲前王牌主播退居幕後10年 凍齡近照引熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

萊德光電上半年獲利年增47% 每股盈餘4.34元

中央社／ 台北28日電

英屬開曼群島商萊德光電公布上半年合併財務報告，上半年合併營收新台幣5.9億元，較去年同期成長24%；稅後淨利1.07億元，年增47%，基本每股盈餘4.34元，優於去年同期的3.13元，營收、獲利與每股盈餘同步創下歷年同期新高。

萊德光電表示，上半年營收成長主要來自低軌衛星相關布局的出貨動能持續放大。上半年衛星雷射通訊被動元件營收年增率37%，為主要營收來源；光纖雷射被動元件營收年增78%，為成長幅度最大的產品線。兩大高階雷射產品線合計占上半年營收逾7成。

在獲利結構方面，萊德光電指出，上半年合併營業毛利3.61億元、年增24%，維持61%毛利率；營業費用2.11億元、年增14%，增幅低於營收成長，推升營業利益達1.5億元、年增42%；稅前淨利1億4463萬元、年增47%，稅後淨利1.07億元，每股盈餘4.34元。

萊德光電6月26日股東會決議每股配發現金股利約3.29元，已於7月15日除息，訂10月12日發放。

展望產業趨勢，萊德光電指出，隨著全球低軌衛星（LEO）星系持續擴大部署，為滿足6G網路地海天空全覆蓋對海量數據傳輸的需求，衛星間光通訊將持續推進「寬頻」技術的成長。

萊德光電憑藉深耕多年光通訊元件的製造經驗，以及高功率雷射在封裝與散熱的技術累積，持續協助業界對衛星雷射通訊終端（LCT）內之光被動元件的迭代，涵蓋合束器、光纖隔離器等核心零組件。

光纖 營收 光電

延伸閱讀

衛星、光纖雙引擎發動 萊德光電營運可望續創高

華星光法說會／獲利持續成長 上半年EPS 2.91元

世界健身財報／第2季淨賺2.19億元、EPS 2.01元 通過配發1.81元股息

國泰金法說會／上半年調整後 EPS 11.04元 李長庚：股利配發會更好

相關新聞

吉祥全獲利／自結7月每股淨損20.84元

吉祥全（2491）28日公告7月自結稅後淨損17.09億元，較去年同期衰退4,731%，每股淨損20.84元。

矽力法說會／估計本季業績將增長 資料中心相關占比明年有望超20％

電源管理IC廠矽力*-KY（6415）於28日舉行法說會，董事長陳偉表示，預期第3季業績應會比第2季成長。同時，其Gen 4產品占營收比重預期在第4季應能達到二成，而資料中心應用相關業績占比有機會於明年超過...

上海商銀財報／上半年EPS達2.08元年增29% 資產品質優化

上海商業儲蓄銀行（5876）28日公告2026年第2季合併財務報告，1-6月累計合併利息淨收益 183.53 億元，累計合併淨收益達 274.29 億元；合併稅前淨利達 150.76 億元，累計本期淨利為 127.08 億元。其中，歸屬於母公司業主稅後淨利為 101.65 億元，累積每股盈餘（EPS）達2.08元，較去年同期成長29.19%，展現營運韌性與穩健獲利動能。

力成再砸2.04億元買庫藏股 累計持有445萬股、占比0.59%

封測大廠力成（6239）28日公告庫藏股執行進度，本次買回72萬股，買回總金額達2.04億元，平均每股買回價格283.25元。由於買回期間內累計買回股份金額已達新台幣3億元以上，依規定發布重大訊息。

國泰金法說會／上半年調整後 EPS 11.04元 李長庚：股利配發會更好

國泰金控（2882）28日召開2026年第2季線上法人說明會，受惠於各子公司核心業務動能強健，國泰金控上半年稅後純益達765億元，年增66.67%，每股盈餘（EPS）為4.95元；若加計透過其他綜合損益按公允價值衡量...

世芯業績進入新的成長階段 盤中收復4,000元關卡

ASIC設計服務商世芯-KY（3661）28日盤中股價表現勇猛，漲逾半根停板，並收復4,000元整數關卡。該公司受惠於大客戶3奈米製程AI晶片量產出貨，預期接下來業績將呈現強勁增長態勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。