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矽力法說會／估計本季業績將增長 資料中心相關占比明年有望超20％

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
矽力董事長陳偉。聯合報系資料照
矽力董事長陳偉。聯合報系資料照

電源管理IC廠矽力*-KY（6415）於28日舉行法說會，董事長陳偉表示，預期第3季業績應會比第2季成長。同時，其Gen 4產品占營收比重預期在第4季應能達到二成，而資料中心應用相關業績占比有機會於明年超過20％。

陳偉提到，從過往歷史軌跡來看，矽力第3季表現大多是與第2季持平或略微成長，今年稍微有一點不同的是，本季筆電應用感覺會較弱，但這一部分可能被資料中心需求所彌補，所以總體看來，第3季的需求應該還是略為向上，加上供需緊張，預期第3季業績應會比第2季成長。

至於毛利率部分，陳偉透露，第2季毛利率略降，是因為供應端成本上升較快，矽力沒有辦法迅速吸收。現在產能確實有瓶頸，原材料漲價也滿多，導致上半年成本上漲，現在因為整體環境變化，今年毛利率可能上下略微波動，但長期來看，由於Gen 4產品的比重提高，該公司毛利率應會繼續往上提升。

如果從需求端來看，陳偉認為，與AI基建相關，如資料中心的電源或通訊模組、儲存或主機板上的應用都成長都非常快，可預期資料中心相關需求在未來半年依然會非常強勁。矽力有很多資料中心產品在今年下半年會開始進入客戶端，這塊的毛利率高於公司平均水準，因此預期對於提升整體毛利率有所幫助。

至於汽車應用方面，中國大陸整體汽車市場仍較為疲軟，不過品牌廠在出口方面做得還不錯，因此相關需求跟去年同期相比，並沒有減弱很多，隨著矽力有更多產品進入量產，這塊在下半年預期仍會是驅動成長的主要驅動力之一。

另外關於消費性應用方面，陳偉不諱言，個別客戶的需求不太好，但矽力Gen 4產品更具競爭力，因此公司在客戶端的市占率仍提升。

矽力 法說會 業績

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